Удаленный Кремль 6 Ирина Петровская

30.04.2020, 16:29

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Фото: Mikhail Klimentyev / AP

Сюрпризы дистанционного формата.

Кризис — время новых возможностей. Вот и «наш президент», как неизменно и с неизменным же придыханием называет Владимира Путина ведущий российской программы «Время» Кирилл Клейменов, наконец-то открыл для себя возможности современных технологий и теперь регулярно общается с чиновниками и гражданами в режиме видеоконференций. А телевизионщики взахлеб рассказывают, как здорово у него это получается.

Программа «Москва. Кремль. Путин» переживает нелегкие времена. Из всей триады из названия остался только Путин. Не в Москве. Не в Кремле — на подмосковной удаленке, куда посторонним и в мирное время вход заказан, а теперь и подавно.

Но то, что иным кажется слабостью, легко при умении превратить в мощную силу. А умения ведущим программы не занимать.

«Владимир Путин две недели подряд целенаправленно (это слово выделяется интонацией) проводит отраслевые совещания. Это и есть пример эффективного кризисного управления. Универсального рецепта нет ни у кого, и президент в ручном режиме координирует работу отраслей», — открывает последний выпуск программы «Москва. Кремль. Путин» Владимир Соловьев.

«На этой неделе совершенно неожиданно для многих была приоткрыта политическая кухня: как протекает рабочий день президента. Ну а мы сейчас приоткроем ее больше остальных», — вибрирует от приобщения к великому и судьбоносному постоянно вибрирующий автор Павел Зарубин.

В кадре во время одного из совещаний с губернаторами к Путину тянется чья-то рука. «Чья это рука?» — интригует Зарубин.

«Путин что-то написал и протянул бумагу в сторону. Со стороны тут же протянулась другая рука. Помощник прочитал документ и вернул его президенту. Путин, зная, что в зале работает видеокамера, бумагу предусмотрительно перевернул».

«Дистанционный формат принес немало сюрпризов, — продолжает открывать «тайны мадридского двора» неутомимый Павел Зарубин. — Появилась возможность увидеть, как устроена работа высшей власти. Вот у Путина прямо во время совещания загорается панель телефона. Звучит негромкий сигнал. Вопрос, конечно, кто так может позвонить президенту, когда он занят. Некоторые детали нам удалось выяснить, скоро расскажем».

Опять ничего необычного. Просто Путин в ходе совещания дает по спецтелефону поручения руководителям отраслевых ведомств. А Павел Зарубин все равно ликует: «Когда губернатор слышит, как президент дает поручения по его поводу, то не может сдержать довольной улыбки».

Старший товарищ и коллега Зарубина Владимир Соловьев не скупится на похвалу: «Посмотрите, какие новые методы работы придумал Павел и его бригада. Это, конечно, просто украшает телевидение».

Новые методы работы с населением отрабатывает на удаленке и сам главный герой этой программы, что также способствует украшению ТВ. Путин теперь каждую неделю обращается к своему народу напрямую, призывая сплотиться в борьбе с коронавирусом, еще немного потерпеть в изоляции (он-то вон терпит), и жизнь наладится. Народ (особенно в Сети) уже публикует «веселые картинки», ставя перед телевизором трехлитровые банки с водой, как Алан Чумак в лихие 90-е, когда иных способов лечения, кроме заряженных экстрасенсом жидкостей, не существовало в природе.

Сейчас же у народа появился наконец и повод для самоуважения. Раньше только коронованные персоны и руководители других государств (включая Папу Римского) томились в ожидании «нашего президента». Порой часами томились. Теперь и российский народ удостоился чести томиться. И тоже часами. А телеканалы держат интригу, размещая для привлечения внимания предупреждающие титры или бегущую строку внизу кадра.

Перед последним обращением 28 апреля титр со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова заранее известил: «После 15:00 Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом». Люди прильнули к телевизорам и вскоре дождались следующего извещения: «Путин проведет совещание после 16:00». Начальство не опаздывает — начальство, как известно, задерживается. Ждем-с. Через полчаса — новая версия: «Путин проведет совещание после 16:30».

Появилась тревога. Что происходит? Где наш президент? Застрял в пробках? Задержался на встрече? Так он на удаленке, а следовательно, ни пробок, ни встреч на высшем уровне.

Один. Совсем один. Одинокий и печальный. Тут и новый титр подоспел: «Путин проведет совещание после 17:00».

Появился после 17:30. За опоздание по традиции извиняться не стал. Да и было бы за что — люди так и так сидят дома на самоизоляции. Так и так телевизор смотрят. Тем более старики. О них у президента сердце болит особо: «Давайте вспомним пронзительный, трогающий до слез рассказ Джека Лондона «Закон жизни». В нем речь идет о том, что племя бросало своих стариков, ставших обузой. Дети давали им немного еды и уходили, оставляя родителей на съедение зверям, оставляя их умирать. Вы можете хоть на миг представить, что можно поступить с нашими родителями, с нашими бабушками и дедушками так, как в этом рассказе? Никогда в это не поверю. Это не наш генетический код».

Понятно, почему Путин растрогался до слез: сам уже дедушка, примерил на себя трагический исход жизни вождя индейского племени, описанный в рассказе Джека Лондона. Содрогнулся. Вспомнил еще Спарту, где больных детей и немощных стариков сбрасывали со скалы.

То есть время в самоизоляции наш президент проводит с большой пользой для себя: читает художественные произведения, знакомится с легендами и мифами древнего мира. Может, и опоздал на встречу с народом, потому что не мог оторваться от очередной увлекательной книжки. Бывает.

Руководители министерств и ведомств, ожидавшие совещания по коронавирусу те же два с половиной часа, вместе с народом послушали пронзительный рассказ и ни жестом, ни словом не упрекнули «начальника». Напротив.

«Спасибо, Владимир Владимирович, за ваше постоянное внимание к коронавирусу», — выразил общее мнение мэр Москвы Сергей Собянин.

А Песков еще раньше сказал, что это рабочий принцип Путина — глубоко вникать в любой вопрос и самому становиться экспертом, в данном случае — вирусологом.

В воскресение Павел Зарубин наверняка в самых радужных красках обрисует и это явление президента народу. Такая у него работа — в каждом слове Путина искать и находить только позитив и внушать людям надежду, что уж с таким-то лидером нам и сам вирус не страшен. Повезло. Просто повезло. Это вам не безответственный Трамп какой-нибудь. «Владимир Путин внимательно и жестко контролирует ситуацию. От всех требует активных и быстрых действий. Любое промедление Владимир Путин будет рассматривать как преступную халатность со всеми вытекающими последствиями», — прокомментировал работу президента в ручном режиме Владимир Соловьев в предыдущем выпуске программы «Москва. Кремль. Путин». Только так и победим. И только с ним.

Ирина Петровская, «Новая газета»