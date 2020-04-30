Беларусь будет продавать в Китай калий в 5 раз дешевле 10 30.04.2020, 16:33

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Цены на сырье резко упали.

«Белорусская калийная компания» (БКК, трейдер «Беларуськалия») заключила новый контракт с Китаем на поставку хлоркалия в 2020 году по цене $220 за тонну.

Объем поставок не раскрывается, пишет interfax.by.

Спотовые цены на хлоркалий упали с начала года в отсутствие китайского контракта на 24%, до $215/т (CFR Brazil), минимума с I квартала 2007 года, отмечали аналитики. Переговоры по контракту затянулись из-за вспышки COVID-19: в I квартале импорт хлоркалия Китаем сократился на 30%, а запасы оставались на высоком уровне.

Китайский контракт традиционно задает минимальный уровень цен на мировом рынке хлоркалия. Предыдущие контракты с Китаем были заключены по цене $290 за тонну CFR и действовали по июнь 2019 года.

Примерно по цене 2020 года калийные удобрения продавались в середине 2000-х годов, а 10 лет назад по отдельным контрактам цены превышали $1000 за тонну.