Благодаря карантину в Литве падает количество заразившихся коронавирусом 2 30.04.2020, 16:40

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Фото: J. Stacevičiaus/LRT

В балтийской стране лишь десять инфицированных за сутки.

По данным правительства Литвы, в стране за сутки было выявлено десять случаев COVID-19. Это один из самых низких показателей за последние несколько недель, пишет delfi.lt.

Всего в стране, начиная с 21-го апреля, число заболевших держится в районе отметки 1,4 тысячи человек, что позволяет властям рассматривать возможность ослабления карантинных мер в мае. Например, разрешить отправлять детей в детские сады, а также посещать поликлиники, которые ранее были закрыты.

Интересно, что литовский МИД обсуждает возможность открытия границ с Латвией и Эстонией, так как в этих странах «схожие эпидемиологические ситуации». Об открытии границы с Беларусью речи пока не идет.

Интересно, что в ближайшее время, несмотря на улучшение ситуации, в Литве начнется массовое тестирование на коронавирус: провериться смогут даже люди, приходящие в некоторые магазины за покупками.