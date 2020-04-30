Благодаря карантину в Литве падает количество заразившихся коронавирусом

Благодаря карантину в Литве падает количество заразившихся коронавирусом2
- 30.04.2020, 16:40
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В балтийской стране лишь десять инфицированных за сутки.
По данным правительства Литвы, в стране за сутки было выявлено десять случаев COVID-19. Это один из самых низких показателей за последние несколько недель, пишет delfi.lt.
Всего в стране, начиная с 21-го апреля, число заболевших держится в районе отметки 1,4 тысячи человек, что позволяет властям рассматривать возможность ослабления карантинных мер в мае. Например, разрешить отправлять детей в детские сады, а также посещать поликлиники, которые ранее были закрыты.
Интересно, что литовский МИД обсуждает возможность открытия границ с Латвией и Эстонией, так как в этих странах «схожие эпидемиологические ситуации». Об открытии границы с Беларусью речи пока не идет.
Интересно, что в ближайшее время, несмотря на улучшение ситуации, в Литве начнется массовое тестирование на коронавирус: провериться смогут даже люди, приходящие в некоторые магазины за покупками.