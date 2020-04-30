Михаил Бондаренко: Нашу армию уничтожают без войны 1 30.04.2020, 16:50

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Михаил Бондаренко

В армейских условиях просто невозможно сдержать пандемию.

Активист «Европейской Беларуси» Михаил Бондаренко побывал в одной из воинских частей Беларуси и рассказал пресс-службе гражданской кампании о том, что происходит на ее территории:

- Я вчера был в Печах под Борисовом, там уже большинство солдат и офицеров ходят в масках. Маски достаточно плотные, не марлевые. Однако нужно понимать, что они живут в общих казармах, подразделения не на карантине, военнослужащие между собой пересекаются. У солдат общая баня, они не каждый по отдельности в душ ходят. Так же вопрос вызывает столовая, которую посещают все.

В Печах полным ходом идет реконструкция казармы, потому там достаточно много гражданских из строителей, стоит много строительных вагончиков.

Хочу отметить, что в будние дни у солдат идут посещения, люди сидят на КПП даже без масок, как собственно без маски и дежурный. Если на КПП будет находится инфицированный, то могут заразиться многие. Никаких санитарных мер там нет.

Предположим, если произойдет такая ситуация, то как всех изолировать? Есть четыре этажа в казарме, на каждом этаже по сто человек, получается в одной казарме 400 человек, а там этих казарм штук семь. Еще и школа прапорщиков, где контрактники обучаются, еще штаб где находятся офицеры. Ещё не забывайте, что все кровати в казармах расположены плотно. Как в таких условиях сдержать эпидемию? Учитывая то, что есть много сообщений о случаях коронавируса в Печах, "слечь" могут все. Нашу армию уничтожают без войны.

Я считаю, что давно нужно было принимать меры, чтобы обезопасить наших солдат. Нужно полностью закрывать части, отменять посещения родственниками, вводить казарменное положение. Это когда офицеры постоянно находятся внутри части и не покидают ее. И конечно, никаких парадов и репетиций. Только так можно было хоть чуть-чуть обезопасить военнослужащих.