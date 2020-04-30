закрыть
30 апреля 2020, четверг, 18:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поделись с друзьями!
Рубрики

Доктор Комаровский рассказал, почему люди так часто заражаются в храмах

6
  • 30.04.2020, 16:59
  • 3,585
Доктор Комаровский рассказал, почему люди так часто заражаются в храмах
Евгений Комаровский

Вирусы могут несколько часов сохранять активность в воздухе.

Об этом рассказал известный украинский педиатр Евгений Комаровский, пишет unian.net.

"Если в помещении значительное количество людей и нет интенсивного воздухообмена, того самого сквозняка, которого наши люди боятся больше в 100 раз, чем коронавируса. Так вот, если его нет и много людей в помещении, то в этих условиях вирусы могут несколько часов сохранять активность в воздухе", - сказал он.

Комаровский подчеркнул, что это еще раз объясняет, почему люди так активно заражаются в палатах, храмах и тюрьмах.


популярное за неделю

Мнение

Роковой парад
Роковой парад Андрей Санников
Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым
Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым Наталья Радина
Иногда в дело вступает бульдозер
Иногда в дело вступает бульдозер Владимир Халип
«В Столбцах все плохо, очень много умерших»
«В Столбцах все плохо, очень много умерших» Любовь Лунева