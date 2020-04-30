Доктор Комаровский рассказал, почему люди так часто заражаются в храмах 6 30.04.2020, 16:59

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Евгений Комаровский

Вирусы могут несколько часов сохранять активность в воздухе.

Об этом рассказал известный украинский педиатр Евгений Комаровский, пишет unian.net.

"Если в помещении значительное количество людей и нет интенсивного воздухообмена, того самого сквозняка, которого наши люди боятся больше в 100 раз, чем коронавируса. Так вот, если его нет и много людей в помещении, то в этих условиях вирусы могут несколько часов сохранять активность в воздухе", - сказал он.

Комаровский подчеркнул, что это еще раз объясняет, почему люди так активно заражаются в палатах, храмах и тюрьмах.