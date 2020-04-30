Госдолг Беларуси вырос на 20% по сравнению с началом года 8 30.04.2020, 17:02

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Белорусские власти продолжают наращивать долги.

По данным Министерства финансов, государственный долг Беларуси на 1 апреля 2020 года достиг отметки 53,7 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом года почти на 20%, пишет gazetaby.com.

Причем, за этот период белорусские чиновники совершили любопытный финт. Чтобы вернуть кредит на сумму 221,6 млн долларов правительству России, они взяли кредит на 222,7 млн долларов у того же правительства России и некоторых российских банков.

А чтобы покрыть насущные финансовые потребности, правительство заняло денег на внутреннем рынке: у белорусского частного бизнеса. Для этого были выпущены государственные долговые бумаги на сумму, эквивалентную 160 млн долларов.

Но есть и плохая новость: их тоже рано или поздно придется возвращать.