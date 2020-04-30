В Украине для Саакашвили нашли новую должность 3 30.04.2020, 17:33

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Михеил Саакашвили

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Ранее предполагалось, что экс-президент Грузии станет украинским вице-премьером.

Глава украинской фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что для бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили нашли другой формат работы в украинской власти, пишет «Новое время».

Об этом он сказал на брифинге.

«Михеил Саакашвили последние несколько дней проводил длительные консультации с президентом и они нашли другой формат, в котором они будут работать — новая должность», — сказал он.

Однако, по словам Арахамии, он пока не может сказать, ко какой именно должности идет речь, «потому что это инициатива президента».

Глава фракции подчеркнул, что если кандидатуру Саакашвили все-таки предложат на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ, то в Раде есть голоса за его назначение.

«У нас есть голоса для того, чтобы принять это решение, но, по моей информации, будет другое решение и президент уже его отработал с господином Михеилом и об этом станет известно, возможно, сегодня чуть попозже, а возможно в начале следующей недели», — сказал он.

Напомним, что 22 апреля кандидатуру Саакашвили на пост вице-премьера предложил президент Владимир Зеленский.