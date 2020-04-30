Коронавирус в Минской области: критическая ситуация сразу в трех районах 8 30.04.2020, 17:36

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Фото: «Наша Ніва»

В Любани и Фаниполе умерли врачи.

Подписчики Telegram-канала "Баста!" рассказали о новых случаях заражения COVID-19 в Минской области:

Солигорский район

"В Солигорске и Старобине больницы заполнены пневмониями. Умер отец одной из терапевтов Солигорска. Спелеолечебницу в райцентре тоже перепрофилируют под инфекционную больницу", - пишет читатель из Солигорска.

Дзержинский район

"Сегодня умер знакомый доктор из Фаниполя. Две недели пробыл на самоизоляции. Температура не поднималась выше 37,5", - сообщает подписчик из Фаниполя.

Минский район

"На улице Леонардо Да Винчи в деревня Копище, у моего соседа, подтвержден короновирус. Лежит в больнице с прошлого понедельника. Только в субботу приезжали брать мазки у его семьи, на, насколько мне известно, взяли только у детей", - сообщил житель деревни.

Несвиж

"У нас работе заболела женщина, ей сначала лечили бронхит, который перешел в двустороннюю пневмонию. Теперь она находится в реанимации Несвижский центральной районной больницы. Тесты никто не делает. То ли их нет, то ли указание свыше, чтобы не портить статистику. И это не единичный случай", - написала читательница из Несвижа.

Любань

"Умер врач-рентгенолог Любанской центральной районной больницы Леонид С. У него был подтвержден Covid-19" - сообщил врач из Любани.

"В Любани сегодня умер врач-рентгенолог, про болезнь которого сообщалось ранее", - сообщил житель Любани.

Столбцовский район

"Из Столбцов, где уже нет мест в Центральной районной больнице, неделю назад начали развозить зараженных в санатории на территории района, а также в Солигорск и Слуцк. Одновременно с ними распространяется и вирус. Большую часть умерших в Столбцах, хоронят не на Северном кладбище в городе, а тоже по окрестным деревням. Люди умирают каждый день, но в качестве причины смерти указывают не коронавирус, а пневмонию. Умерших хоронят в закрытых гробах, родственники даже по-человечески проститься не могут с ними", - пишет житель Столбцов.

"Ситуация в Стобцовском районе критическая. Заражение распространяется по деревням, это уже неконтролируемый процесс. Город фактически на военном положении. Молчание в СМИ все еще больше усугубляет. Люди считают, что их все бросили умирать. Если про Витебск все писали, то про Столбцы почти ничего нигде нет. Мы что, на самом деле, лишние?" - спрашивает подписчица из Столбцовского района.

Мядель

"В Мядельскую центральную районную городскую больницу свезли более 100 человек со всего района. Все с "короной". У меня мама на Нарочи живет, мне все рассказывает. Все санаторий закрыты, лагерь "Зубренок" пока работает, но с 1 мая уходит на 15 дневный отдых", - пишет читательница.

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