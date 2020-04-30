Коронавирус в белорусских школах: вспышки инфекции произошли в Бресте, Бобруйске и Могилеве 3 30.04.2020, 17:39

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иллюстрационное фото

Болеют и учителя, и дети.

Эту информацию Telegram-каналу "Баста!" подтвердили сотрудники учебных заведений, школьники и жители этих городов.

"У нас в средней школе №33 в Бресте учительница младших классов заболела Covid-19. Средние и старшие классы продолжают работать. Куда смотрят родители, которые даже после публикации этой новости в официальных СМИ отправляют детей в школу?" - пишет читатель.

"В гимназии №5 в Бресте заболела техничка. Никто ничего не делает. Учителя до сих пор ходят на работу. Если бы хотя бы в нескольких школах города 80% учителей не пришли бы в учебное заведение, а остались дома, работая для учеников на дистанционке, то был бы толк и изменения, ведь всех не уволят. Пока такое ощущение, что нашим людям лучше смерть, чем запугивание увольнением", - сообщает ученик школы.

"В Бобруйске, в школе №24, умерла медсестра, ей было 47 лет. Диагноз - инсульт и пневмония. Информация скрывается. Тесты в школе никто не берет", - пишет один из учителей.

"Я учусь в средней школе №30 в Бобруйске. У нас в школе два учителя с подтвержденным Covid-19. У нескольких моих знакомых из школы тоже уже есть диагноз "пневмония". Остальные дети продолжают учится", - рассказал ученик.

"У ученика 4 класса могилевской средней школы №39 подтвержден Covid-19", - написал подписчик из Могилева.

"Для учащихся, которые не приступили к учебным занятиям в очной форме, организуется образовательный процес с использованием информационно-коммуникативных технологий.

Учащиеся с 20 апреля выполняют задания, которые подготовили и разместили на сайте учителя-предметники. Выполненные задания отправляют личным сообщением либо иным согласованным способом", - сообщили нам в школе.

"Коронавирус в средней школе №39 в Могилеве. Мальчик вышел в коридор, ему стало плохо, и он потерял сознание. После этого тест на "корону" дал положительный результат. Класс отправили на карантин. Учителей, бывших в тот день в том классе также на самоизоляцию отправили. Но даже после этого никаких изменений в школе не произошло. Только предупреждения в стиле "мойте чаще руки и носите маски", - рассказал житель города.

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