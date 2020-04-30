«В 8 утра мы поговорили, а в 12 его уже ввели в кому» 30.04.2020, 17:57

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ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: ULADZ HRYDZIN RFE/RL

Что известно про смерть любанского врача-рентгенолога с COVID-19.

Про смерть 54-летнего рентгенолога из Любани Леонида Савича стало известно 30 апреля. Эту информацию подтвердили в поликлинике. По словам пастора лютеранской религиозной общины «Церковь христиан евангельской веры» Павла Полазника, он хорошо знал покойного, передает «Радыё Свабода».

«Леонид был дьяконом нашей церкви, я его хорошо знал, - говорит Полазник. – Мы очень давно знакомы, 20 лет. Он работал в больнице все эти годы. Сначала терапевт, затем переучился, стал врачом-рентгенологом. Леонид очень много работал. Его очень любили в поликлинике, уважали в коллективе. Очень позитивный человек. Он был на почетной доске в исполкоме. Это невосполнимая потеря».

По словам пастора Павла Полазника, заболела также жена Леонида Савича и его старший сын. Жена сейчас находится в реанимации. Было подозрение на коронавирус и у младшего сына доктора, однако, по словам Павла, оно не подтвердилось.

«Леонид умер сегодня ночью. Вероятно, мог заразиться в больнице. Они с женой там работают, она медсестра. Они проводили все свое время на работе. Рабочий день - 9 часов. Ночные смены, дневные смены. А там контингент такое, что... Уровень риска высок».

Павел говорит, что последний раз разговаривал с Леонидом Савичем 19 апреля. Врач был бодр и даже просматривал снимки собственных легких.

«Леонид был уже в инфекционном отделении, было подозрение на инфекционную пневмонию. Сказал мне, что видел свой снимок. Что там ничего страшного нет, маленькое пятно. В 8 утра я разговаривал с ним. А в 12 часов дня он уже был в реанимации. Вот и все».

Министерство здравоохранения Беларуси не предоставляет точных статистических данных о случаях заболевания COVID-19 среди врачей, а также не указывает количество смертей врачей, у которых был обнаружен коронавирус.