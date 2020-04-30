Россия изучает запуск «печатного станка», чтобы залатать дыру в бюджете 3 30.04.2020, 18:05

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Мера, которая считалась табу со времен гиперинфляции 1990-х, снова обсуждается в правительстве и ЦБ РФ.

Россия рассматривает механизм, который позволит центробанку печатать деньги для финансирования покупок государственных облигаций: мера, считавшаяся табу со времени гиперинфляции в начале 1990-х годов, помогла бы правительству покрыть растущий дефицит бюджета, пишет finanz.ru со ссылкой на Bloomberg.

Обсуждается план, в соответствии с которым крупные государственные банки будут покупать дополнительные объемы облигаций федерального займа на аукционе, сообщили два источника, знакомые с ситуацией. Центробанк будет принимать эти облигации по репо с пониженными ставками сроком на год, сказали они. Сейчас максимальный срок репо составляет одну неделю.

Российское законодательство запрещает центробанку покупать облигации напрямую, и такие покупки не обсуждаются, сказали источники.

Предложенный механизм "можно назвать QE по-российски", сказал Олег Вьюгин, в прошлом занимавший высокие посты в Министерстве финансов и центробанке, отметив, что де-факто процент по привлеченным банками средствам заплатит правительство.

Российская экономика получила двойной удар - из-за коронавируса и падения цен на нефть. Хотя Владимир Путин может столкнуться с самым резким экономическим спадом за свои два десятилетия у власти, он пока не стремился выделять гигантские суммы на программы поддержки.

"Тратить средства Фонда национального благосостояния президент очень боится, - сказал Вьюгин о запасах в объеме $165 миллиардов, накопленных правительством за счет прежних нефтяных доходов на случай чрезвычайных обстоятельств. - Потому что ФНБ потратил - и ничего больше нет. Психологически становится дурно, потому что не знаешь, что дальше будет".

Объем операций в рамках плана будет ограничен примерно 1-1,5 триллиона рублей ($14-20 миллиардов), чтобы снизить риск ускорения инфляции или оттока капитала, сказали источники, знакомые с обсуждениями.

Председатель ЦБР Эльвира Набиуллина говорила на прошлой неделе, что регулятор допускает удлинение сроков репо, "для того чтобы поддерживать интерес банков к более долгосрочным активам, включая и государственные ценные бумаги". Председатель правления Группы ВТБ Андрей Костин на прошлой неделе сказал, что банки могли бы купить дополнительный выпуск ОФЗ, чтобы помочь профинансировать государственные расходы, если бы сроки репо были увеличены.

Центробанк отказался комментировать параметры репо в связи с чувствительностью рынка к этой информации. Министерство финансов не ответило на просьбу о комментарии.