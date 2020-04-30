До +18°С ожидается в Беларуси 1 мая 30.04.2020, 18:21

Будет преимущественно без осадков.

До 18 градусов тепла ожидается в Беларуси 1 мая, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь ночью по юго-востоку пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в южных районах местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется северо-восточный, восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла, в отдельных районах по югу будет 4-6 градусов выше нуля. Днем ожидается плюс 12-18 градусов.