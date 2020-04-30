Европа создаст свой «танк будущего» 30.04.2020, 18:31

Флоранс Парли

фото: Министерство вооружённых сил франции

Франция и Германия договорились о начале совместной разработки нового основного боевого танка.

Об этом в четверг, 30 апреля, сообщила в своем Twitter-аккаунте министр Вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

Соответствующее соглашение было подписано дистанционно при участии министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. По словам Парли, в результате сотрудничества армии обеих стран с 2035 года смогут получить современный европейский танк, обладающий широкими коммуникационными возможностями. Таким образом, считает министр, Европа сможет выстроить собственную оборону на базе «конкретных проектов и взаимного доверия».

Ожидается, что новый танк совместного производства заменит состоящий на вооружении во Франции тяжелый танк AMX-56 Leclerc, а также немецкий Leopard 2.