Европа создаст свой «танк будущего»
- 30.04.2020, 18:31
Франция и Германия договорились о начале совместной разработки нового основного боевого танка.
Об этом в четверг, 30 апреля, сообщила в своем Twitter-аккаунте министр Вооруженных сил Франции Флоранс Парли.
Соответствующее соглашение было подписано дистанционно при участии министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. По словам Парли, в результате сотрудничества армии обеих стран с 2035 года смогут получить современный европейский танк, обладающий широкими коммуникационными возможностями. Таким образом, считает министр, Европа сможет выстроить собственную оборону на базе «конкретных проектов и взаимного доверия».
Ожидается, что новый танк совместного производства заменит состоящий на вооружении во Франции тяжелый танк AMX-56 Leclerc, а также немецкий Leopard 2.
Avec mon homologue @akk nous avons signé - à distance - l’accord permettant de lancer les études d'architecture du futur char de combat. Dès 2035 : un char moderne, connecté, européen. L'Europe de la défense se construit avec humilité, en confiance et concrètement. 🇪🇺🇩🇪🇫🇷 pic.twitter.com/UL6TqWsrgz— Florence Parly (@florence_parly) April 30, 2020