Дуда и Зеленский обсудили вопросы приезда работников из Украины в Польшу 2 30.04.2020, 18:46

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Анджей Дуда и Владимир Зеленский в Варшаве, август 2019 года

Фото: prezydent.pl

Президенты Польши и Украины обсудили возможности возобновления экономических контактов.

Президенты Польши и Украины обсудили возможности возобновления двусторонних экономических контактов. В ходе видеоконференции Анджей Дуда и Владимир Зеленский также обсудили эпидемию коронавируса и безопасность в регионе, передает «Радио Польша».

В Канцелярии Анджея Дуды отметили, что в ходе видеоконференции президент Украины сообщил о ситуации на оккупированных территориях Донбасса. Украинский лидер также рассказал о текущем состоянии переговоров в нормандском формате.

«Президенты также обсудили варианты возможного сценария размораживания экономических контактов, в частности прибытия украинских работников в Польшу. Этот вопрос станет предметом договоренностей в соответствии с рекомендациями служб, отвечающих за эпидемическую безопасность обеих стран и потребностями польского рынка труда», - отметили в Канцелярии президента Польши.

Ранее правительство в Киеве сообщило о готовности к переговорам со странами, желающими пригласить украинских работников.