«Коронавирус у меня не исключен, но я могу ездить в общественном транспорте, находится в очередях» 8 30.04.2020, 18:50

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Минчанка рассказала о наиболее распространенном пути заражения.

"Covid-19 у меня не исключен, но я вполне могу везде ходить, ездить в общественном транспорте, находится в очередях. Таких, как я, много". Минчанка рассказала телеграм-каналу “Баста!” о наиболее распространенном пути распространения заражения.

"Известно, что среди зараженных Covid-19 много бессимптомных и малосимптомных, - пишет она. - Они главные разносчики заразы. К сожалению, тоже самое могу сказать и о себе, есть такая вероятность.

При обращении к врачам в поликлинику №18 в минском микрорайоне Серебрянка направление на тест мне не дали, хотя я дважды просила. То есть Covid-19 у меня не исключен, но я вполне могу везде ходить, ездить в общественном транспорте, находится в очередях.

Таких, как я, много. Я на больничном с 20 апреля по сей день. Температура разная - 37,4, 36,9. Заложенность носа, слабость, повышенные лейкоциты по CITO. Трижды я посещала поликлинику. Сначала меня лечили гроприносином, потом добавили антибиотик. Температура до сих пор не вернулась в норму".

фото: телеграм-канал “Баста!”

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