Шарунас Лекис: Лукашенко даже не потрудился пояснить свои мотивы жителям страны 10 30.04.2020, 19:30

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фото с сайта: 15min.lt

Диктатору нет дела до жизней людей.

Пандемия коронавируса интенсивно распространяется в Беларуси. О том, может ли Литва вообще закрыть границу и прекратить даже товарооборот с Беларусью, для Сharter97.org рассказал Шарунас Лекис, историк и декан факультета политических наук и дипломатии Университета им. Витаутаса Великого.

- Беларусь с трудом справляется со вспышкой пандемии коронавируса, количество заразившихся увеличивается с каждым днем, тем временем в Литве эпидемия отступает. Может ли случится так, что Литве вообще придется наглухо перекрыть границу с Беларусью?

- Мне хотелось бы обратить внимание на то, что перекрыты границы внутри Европейского Союза, поэтому я не вижу никаких контраргументов против того, чтобы если понадобится вообще перекрыть границу с Беларусью. Тем более что граница Литвы с Беларусью это внешняя, а не внутренняя граница ЕС, но пока что с Беларусью у Литвы функционирует нормальный, насколько это возможно во время пандемии, товарооборот.

- За тем, что власти Беларуси решили фактически отказаться от карантина, стоит политический расчет?

- Беларусь по вопросу коронавируса придерживается тактики Швеции. Напомню, что в Швеции на данный момент ситуация с коронавирусом тоже оставляет желать лучшего. Думаю, что Минск выбрал не столько политический, сколько экономический расчет.

- Что вы имеете в виду?

- Очевидно, что экономика для Беларуси важнее сохранения человеческих жизней. Вот и все. На самом деле, подсчет, во сколько обойдется самоизоляция граждан и карантин для экономики той или иной страны, относительно несложный. Очевидно, что для Лукашенко такой подсчет сделали и он сделал свой выбор. Выбор в пользу экономики сделали и в шведском правительстве, но здесь мне хотелось бы обратить внимание на то, что в отличии от Швеции Лукашенко не потрудился пояснить свои мотивы жителям страны и поинтересоваться их мнением. В Швеции решение правительства, как в любой демократической стране, было принято ее гражданами с пониманием. В Беларуси населению выбора не дали и буквально поставили перед жестким решением авторитарного лидера.

- Вернемся в наш регион, как вы оцениваете отношения Литвы и Беларуси?

- Несмотря на какие-то попытки президента Литвы и его команды, они фактически остаются на таком же уровне. Лукашенко занимает прагматические позиции. Литва ему нужна как страна для транзита товаров в и из Беларуси. Другое дело, что Литва, как транзитная страна, приобретает ценность и для Китая, так как китайские бизнесмены развивают производство на территории Беларуси. Минск также рассматривает Литву как возможность несколько уравновесить влияние России в регионе.