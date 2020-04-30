Reuters: Венесуэла попросилa продать часть своего золота из Банка Англии 2 30.04.2020, 19:34

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Транспортировка венесуэльского золота, Каракас, март 2018 года

фото: ap

Венесуэла на протяжении последних шести лет переживает серьезный экономический кризис.

Венесуэла обратилась к Банку Англии с запросом о продаже части хранящихся в нём золотых резервов страны. Вырученные средства Каракас хочет направить ООН для последующей борьбы с эпидемией коронавируса в Венесуэле. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Представители ООН подтвердили агентству наличие запроса от венесуэльских властей на финансирование борьбы с COVID-19, передает svoboda.org.

Reuters не удалось выяснить, сколько именно золота просила продать Венесуэла. Согласно официальным данным, 31 тонна золота в Банке Англии стоит более полутора миллиардов долларов. Агентство отмечает, что Великобритания отказалась признать действующего правителя Венесуэлы Николаса Мадуро законным лидером. Это означает, что просьба Каракаса может остаться без удовлетворения.

Центральный банк Венесуэлы не ответил на запрос агентства. Банк Англии заявил, что не комментирует свои взаимоотношения с отдельными клиентами.

Венесуэла на протяжении последних шести лет переживает серьезный экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией. Падение цен на нефть и недавнее ужесточение санкций со стороны США оказывают негативное влияние на импорт венесуэльского топлива.

По данным Reuters, в марте Центробанк Венесуэлы продолжал извлекать золотые резервы из своей казны в надеже экспортировать его в другие страны. Источники агентства утверждают, что с середины марта из банковского хранилища было вывезено восемь тонн золота. Официально о продажах не сообщалось.

Общие денежные резервы в стране в период с 14 по 24 апреля сократились на 500 миллионов долларов.

По последним данным, в Венесуэле зарегистрирован 331 случай коронавирусной инфекции. Умерли 10 человек. Критики Мадуро считают, что венесуэльские власти не предоставляют реальных данных. ООН охарактеризовала Венесуэлу как одну из наиболее уязвимых в период пандемии стран из-за разрушенной системы здравоохранения и общего обнищания населения.