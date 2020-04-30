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ЕС призвал власти Беларуси следовать рекомендациям ВОЗ

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  • 30.04.2020, 19:47
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ЕС призвал власти Беларуси следовать рекомендациям ВОЗ
Жозеп Боррель

В Беларуси до сих пор не введен карантин.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель высказался о помощи Беларуси со стороны ЕС.

В интервью "Радыё Свабода" верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности отметил, что "власти Беларуси уже тесно сотрудничают со Всемирной организацией здравоохранения, но... надо [делать] больше". Боррель призвал власти Беларуси следовать рекомендациям ВОЗ "относительно предотвращения пандемии".

"Мы приносим и предлагаем помощь, — продолжает Жозеп Боррель. — Но с другой стороны, мы просим следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения... Невозможно, чтобы с одной стороны предложили помощь, [а с другой стороны] не выполняли рекомендаций, которые мы реализуем в наших странах и просим всех выполнять".


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