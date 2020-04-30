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Премьер-министр России заболел коронавирусом

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  • 30.04.2020, 20:12
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Премьер-министр России заболел коронавирусом

Об этом Мишустин сообщил Путину на онлайн-встрече.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на онлайн-встрече с Владимиром Путиным сообщил, что заболел коронавирусом, передает ria.ru.

"Уважаемый Владимир Владимирович, только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я соответственно должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег".

Премьер РФ также предложил президенту назначить и.о. главы кабмина своего заместителя Андрея Белоусова.


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