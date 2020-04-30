Свято-Елисаветинский монастырь, где у монахинь выявили коронавирус, закрыли для прихожан 30.04.2020, 20:24

Фото: Воложинский В.Г.

В монастыре коронавирусом заразились более 100 монахинь.

На сайте Свято-Елисаветинского монастыря появилось объявление, что богослужения будут проходить без прихожан.

«Братья и сестры! С 30 апреля в течение двух недель богослужения в нашем монастыре будут совершаться монашествующими без прихожан», — говорится в объявлении.

Ранее сообщалось, что коронавирусом в Свято-Елисаветинском монастыре заразились более 100 монахинь.