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Свято-Елисаветинский монастырь, где у монахинь выявили коронавирус, закрыли для прихожан

  • 30.04.2020, 20:24
Свято-Елисаветинский монастырь, где у монахинь выявили коронавирус, закрыли для прихожан
Фото: Воложинский В.Г.

В монастыре коронавирусом заразились более 100 монахинь.

На сайте Свято-Елисаветинского монастыря появилось объявление, что богослужения будут проходить без прихожан.

«Братья и сестры! С 30 апреля в течение двух недель богослужения в нашем монастыре будут совершаться монашествующими без прихожан», — говорится в объявлении.

Ранее сообщалось, что коронавирусом в Свято-Елисаветинском монастыре заразились более 100 монахинь.


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