«В Турино много людей семьями болеют» 30.04.2020, 20:36

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О больных коронавирусом в Весновском доме-интернате стало известно благодаря ирландцам, которые опекают учреждение. Фото: Belsat.eu

Как живут деревни рядом с Весновским домом-интернатом, который закрыли на карантин?

«Очаг COVID-19 у нас обнаружили в Весновском доме-интернате», – так говорят жители Глуска и деревень в Глусском районе на Могилевщине. «Белсат» приехал в дом-интернат, что в 1 км от деревни Весново, чтобы проверить ситуацию с больными.

Первая информация о вспышке инфекции в Весновском доме-интернате для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития появилась на ирландском телеканале RTE. Об этом сообщила руководитель Международного фонда «Дети Чернобыля» Эди Рош. Журналистыпоехали в сам дом-интернат, который находится возле деревни Весново в Глусском районе.

На входе в Весновский дом-интернат, что возле Глуска, – пост милиции, перед закрытой калиткой – коврик для дезинфекции обуви, на заборе – объявление о карантине.

На входе в дом-интернат лежит тряпка для дезинфекции обуви. Фото: Belsat.eu

Директор учреждения Вячеслав Климович, который ранее неоднократно отказывался от комментариев негосударственным СМИ, был предсказуем и отказал в комментарии и «Белсату», сославшись на отсутствие свободного времени. Омоновец на входе – прапорщик милиции Александр Гупало – сообщил, что из-за карантина никто с журналистами разговаривать не будет.

Омоновец на входе – прапорщик милиции Александр Гупало. Фото: Belsat.eu

При этом он вел громкий разговор с неизвестным по телефону, предметом разговора стал внешний вид журналистов, описание их оборудования, машины и всех действий. Чтобы точно запомнить, «длинные или короткие волосы у журналистки» и «какого цвета ее пальто», Александр Гупало достал мобильный телефон и сам превратился в фотографа.

О больных коронавирусом в Весновском доме-интернате стало известно благодаря ирландцам, которые опекают учреждение. Фото: Belsat.eu

На пустыре, где находится Весновский дом-интернат, в ясную погоду и при отсутствии ветра, любые разговоры очень хорошо слышны даже на большом расстоянии.

Часто из рации омоновца доносился один и тот же вопрос: «Ну, что они там делают, что делают?» Наверное, омоновец должен был ответить что-то вроде: «ходят», «стоят» и «смотрят».

Весновский дом-интернат закрыт на карантин, здание охраняет ОМОН. Фото: Belsat.eu

Пока мы теряли время с омоновцем, за забором Весновского дома-интерната шла оживленная работа: люди в спецкостюмах грузили мешки в машину, мыли двери и окна, перевозили детей по территории. Как только мы достали камеру, все разбежались. Одни предпринимали скромные попытки выйти из своего укрытия, но быстро бежали назад, другие просто наблюдали за нами через окна. Почему люди в полной противовирусной амуниции, которая полностью закрывает даже лицо, боялись передвигаться по своей территории, выполнять свои профессиональные обязанности и прятались от камеры, остается загадкой.

Весновский дом-интернат. Фото: Belsat.eu

— Никакой информации нет. До нас доходят новости только по сарафанному радио. От людей, которые работают в Весновском доме-интернате, – говорит житель деревни Весново Юрий Ушаков. По его расчетам, в учреждении работают люди из окрестных деревень Даколь, Клетное и Турино, а также из Глуска. — Закрыли этих санитарок там, 2 недели в интернате, а после будут дома. Некоторые сотрудники, например из деревни Старина, сидят дома под арестом под этим, ну, на самоизоляции. А как дети больные перенесут, не знаю, очень сложно им будет.

Житель деревни Весново Юрий Ушаков. Фото: Belsat.eu

Весновский фельдшер, по словам Юрия, также заболела коронавирусом: сейчас женщина находится в больнице в Бобруйске, ей ищут замену.

Сам Юрий не волнуется. Он увидел по телевизору, что коронавирус боится жары.

— Раз боится жары, то у меня банька есть, есть веники. Растоплю баньку, попарюсь и сдохнет этот вирус! – с улыбкой произносит Юрий.

Утром встану – помолюсь

Жительница Веснова Любовь Долбик ухаживает за инвалидом, сестра которого сейчас на карантине:

— Его сестра Света работает в Весновском доме-интернате, ее закрыли там на 14 дней. И внутри их там тоже изолировали, разбили по группам. Ну, я не знаю, как они это сделали, прачечная там все равно одна на всех. Света мне говорит, что они не видят друг друга. Закрыто заведение уже 7 дней. Мы тоже под страхом, боимся. У меня маски, дезсредства – все с собой. У меня дети, внуки, это не дай Бог. Утром встаю – помолюсь, чтобы Бог спас наших людей от этой болезни.

Жыхарка Веснава Любоў Долбік. Фота: Belsat.eu

Мы застали Любовь на наделе сестры мужа. Женщина пришла сажать за нее картошку, чтобы сестра оставалась в Глуске и не ехала пока что к родным. Мол, необходимо перестраховаться и соблюдать дистанцию.

Вторая вспышка коронавируса, по словам Любови, возникла в соседней деревне Турино.

— В Турино много людей семьями болеют. Оттуда наша фельдшер, которая также заболела. У нас в Весново, кажется, пока нет больных. Но все равно я все протираю, вымываю, чтобы не заразиться самой и инвалида своего не заразить, – говорит Любовь.

Другая жительница деревни Весново Алла Барабаш более спокойно относится к ситуации:

— У нас то же, что и по всей стране, ничего страшного не происходит. Просто что ирландцы, курирующие интернат, подняли такую проблему глобальную. Но в интернате все сделали правильно, поэтому проблемы нет. Никто из больных, насколько мне известно, в реанимацию не попал, все на домашнем лечении.

Жительница деревни Весново Алла Барабаш работает медсестрой. Фото: Belsat.eu

Алла сама работает медсестрой в Глуске.

— Гарантий никто не дает, мы же вируса не видим. Меры профилактики в любом случае нужно соблюдать, а там уже как Бог даст – говорит она на прощание.

Центр культуры в Глуске отменил все кинопоказы с 22 апреля по 6 мая. Фото: Belsat.eu

Поскольку все собеседники сказали, что много больных коронавирусом есть в соседней деревне Турино, мы направились туда. Между деревнями – около 5 км. В отличии от Веснова, где только одна улица и 15 жилых домов, в Турино живет намного больше людей. Здесь есть и Дом культуры, и ФАП, и библиотека, но все во время эпидемии закрылось, работает только магазин. Туда и заходим.

— Я слышала, что у нас с коронавирусом 3 человека, они в Бобруйской больнице сейчас. У нас первая заболела лаборантка, она заразилась от водителя из Осиповичей. Еще есть люди, которые сейчас дома на самоизоляции находятся – сказала женщина, которая пришла в магазин за продуктами.

Магазин в деревне Турино. Фото: Belsat.eu

Продавцы также подтвердили эту информацию:

— У нас очень много людей, которые работают в Весновском доме-интернате, они все сейчас сидят по домам. Соседи приходят за продуктами для них и им приносят. В больницу забрали женщину с воспалением легких и вторую женщину, у которой диабет и высокое давление.

Средства индивидуальной защиты – маски и антисептики – в продаже в магазине на самом видном месте. Продавцы сами были в масках, а вот покупатели – не все. По словам продавцов, сейчас люди уже немножко успокоились.

Первое место в Глуске, в которое мы попали, была автостанция. По пустому залу ожидания разносится голос мужчины, он кому-то рассказывает по телефону, что его знакомую забрали с коронавирусом прямо с работы. В кафе сообщают, что из-за этого вируса большинство кафе закрыли, почти не работает рынок, Дом культуры.

Людей на улицах Глуску стало меньше. Это отмечают все наши собеседники. Фото: Belsat.eu

Первые прохожие, которых мы остановили, признались, что в Глуске прячутся от вируса:

— Приехали из Минска 16 марта. Здесь меньше людей. Плюс в столице мы живем в общежитии с общей кухней, это очень опасно. Мы и в Глуске почти никуда не выходим. В нашем подъезде не видели, чтобы что-то обрабатывали, а вот мама говорит, что у них уже задохнуться можно от хлорки. У них в подъезде есть случай коронавируса. Мужчина приехал из Москвы, говорят, заразился там – сказала Оксана, которая шла с мужем и ребенком.

Семья Оксаны на время эпидемии уехала из Минска в Глуск. Фото: Belsat.eu

По мнению Оксаны, вирус все равно коснется всех, так что сбегать особого смысла нет. В конце мая семья собирается возвращаться обратно в Минск к привычной жизни.

Пенсионерка Мария Аркадьевна старается сидеть дома и поэтому ничего не знает. Ее знакомых и родных вирус не коснулся. По свидетельствам женщины, в Глуске стало тише и меньше людей на улицах.

Магазин в Глуске. Фото: Belsat.eu

В магазине «Центральный» продавщицы сетуют на уменьшение количества покупателей. Зато, говорят, чеки у людей увеличились.

— Мы чувствуем опасность, потому что к нам в магазин ходят работники Весновского дома-интената. Они находятся на карантине, но им можно выходить в магазин. И вот мы этого боимся. Мы хотим, чтобы оно ушло быстрее, а ничего не уходит, все люди волнуются, – сказали продавщицы в Глусском магазине.

По словам продавщиц, вирус вокруг:

— В моем подъезде 3 семьи. Которые контактники – на домашнем карантине, а заболевшие – в больнице в Бобруйске. Одна женщина работает в лаборатории, берет кровь из пальца. Она заболела от работников ДЭУ-73, которые приходили к ней на анализ. У меня подъезд медсестер и сотрудников ДЭУ, среди них много больных.

Глусская центральная районная больница. Фото: Belsat.eu

Напоследок направляемся в Глусскую районную больницу. В одном здании с больницей находится и поликлиника. На входе выставлен пост, за которым каждому посетителю меряют температуру при помощи бесконтактного термометра. Делает это сотрудник в спецкостюме.

На входе в поликлинику всем меряют температуру бесконтактным термометром. Фото: Belsat.eu

Молодой человек, который пришел на прием к терапевту, говорит:

— У меня появились все признаки коронавируса. Поднялась температура и я перестал чувствовать запахи. Тест на коронавирус мне никакой не делали, выписали лекарство от простуды. Как сознательный человек, до следующего приема буду сидеть дома, никуда не буду выходить.

Молодому человеку сообщили, что, чтобы сдать тест на коронавирус, нужно встать на очередь в санстанцию.

Жители Глуска. Фото: Belsat.eu

В приемное отделение вход для посетителей закрыт, туда может попасть только персонал. Даже передачки для больных не принимают – нечем их обработать.

Мы обратились за комментарием к главврачу Глусской районной больницы Ирине Петровой:

— Мы не компетентны никакую информацию вам давать. Я с вами не буду разговаривать, потому что имею на это право. Обратитесь в Минздрав», – ответила врач и закрыла звери.

Приемное отделение Глусской районной больницы. Вход только для медперсонала. Фото: Belsat.eu

— У нас все – государственная тайна – прокомментировал тотальную информационную изоляцию другой сотрудник больницы.

— Даже сколько гнилой соломы в колхозе – и то не скажут – пошутил неизвестный человек в защитном комбинезоне.