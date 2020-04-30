Минчанке отказывают в тесте на коронавирус
- 30.04.2020, 20:50
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Муж жительницы столицы является контактом первого уровня.
Минчанке, муж которой является контактом первого уровня, отказываются делать тесты на коронавирус.
- У знакомого, который является контактом первого уровня, взяли мазки 22 апреля, но результатов до сих пор нет, - говорит читатель канала телеграм-канала «Баста!». - Жена тоже болеет, но ей тест не делают, потому что у мужа коронавирус не подтвержден. Сидят дома в Минске в полном неведении и страхе.
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