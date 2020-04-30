закрыть
30 апреля 2020, четверг, 21:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поделись с друзьями!
Рубрики

Минчанке отказывают в тесте на коронавирус

  • 30.04.2020, 20:50
  • 1,299
Минчанке отказывают в тесте на коронавирус

Муж жительницы столицы является контактом первого уровня.

Минчанке, муж которой является контактом первого уровня, отказываются делать тесты на коронавирус.

- У знакомого, который является контактом первого уровня, взяли мазки 22 апреля, но результатов до сих пор нет, - говорит читатель канала телеграм-канала «Баста!». - Жена тоже болеет, но ей тест не делают, потому что у мужа коронавирус не подтвержден. Сидят дома в Минске в полном неведении и страхе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Роковой парад
Роковой парад Андрей Санников
Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым
Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым Наталья Радина
Иногда в дело вступает бульдозер
Иногда в дело вступает бульдозер Владимир Халип
«В Столбцах все плохо, очень много умерших»
«В Столбцах все плохо, очень много умерших» Любовь Лунева