Минчанке отказывают в тесте на коронавирус 30.04.2020, 20:50

1,299

Муж жительницы столицы является контактом первого уровня.

Минчанке, муж которой является контактом первого уровня, отказываются делать тесты на коронавирус.

- У знакомого, который является контактом первого уровня, взяли мазки 22 апреля, но результатов до сих пор нет, - говорит читатель канала телеграм-канала «Баста!». - Жена тоже болеет, но ей тест не делают, потому что у мужа коронавирус не подтвержден. Сидят дома в Минске в полном неведении и страхе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.