Россельхознадзор ввел санкции против «Агрокомбината «Дзержинский» 30.04.2020, 21:08

фото с сайта: naviny.by

Еще шесть белорусских компаний взяты «под колпак».

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) ввела санкции в отношении ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский», передает naviny.by.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, с первого мая введены временные ограничения на поставки на российский рынок продукции этого предприятия.

Поводом для таких мер стало выявление кокцидиостатиков (динитрокарбанилид) в курятине.

Кроме того, Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции шести белорусских предприятий. «Под колпак» попали:

Воложинский филиал ОАО «Молодечненский молочный комбинат» (выявление антибиотиков тетрациклиновой группы в сливочном масле сладкосливочном);

СОАО «Ляховичский молочный завод» (выявление кишечной палочки в молочной сыворотке);

КПУП «Мозырские молочные продукты» (выявление сульфаниламидов в сухом молоке);

ОАО «Смолевичи Бройлер» (выявление хинолонов в курятине);

Солигорский филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» (выявление БГКП в твороге);

Филиал «Толочинские сыры» «ОАО «Витебский мясокомбинат» (выявление хинолонов в молочной сывортке).