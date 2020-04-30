Россельхознадзор ввел санкции против «Агрокомбината «Дзержинский»
- 30.04.2020, 21:08
Еще шесть белорусских компаний взяты «под колпак».
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) ввела санкции в отношении ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский», передает naviny.by.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, с первого мая введены временные ограничения на поставки на российский рынок продукции этого предприятия.
Поводом для таких мер стало выявление кокцидиостатиков (динитрокарбанилид) в курятине.
Кроме того, Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции шести белорусских предприятий. «Под колпак» попали:
Воложинский филиал ОАО «Молодечненский молочный комбинат» (выявление антибиотиков тетрациклиновой группы в сливочном масле сладкосливочном);
СОАО «Ляховичский молочный завод» (выявление кишечной палочки в молочной сыворотке);
КПУП «Мозырские молочные продукты» (выявление сульфаниламидов в сухом молоке);
ОАО «Смолевичи Бройлер» (выявление хинолонов в курятине);
Солигорский филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» (выявление БГКП в твороге);
Филиал «Толочинские сыры» «ОАО «Витебский мясокомбинат» (выявление хинолонов в молочной сывортке).