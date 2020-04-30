В Гомельской области коронавирусом заражены более 200 медиков и более 70-ти детей 4 30.04.2020, 21:29

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иллюстрационное фото Reuters

Сколько всего болеет жителей Гомельщины - остается только догадываться.

Минздрав по-прежнему публикует информацию о распространении эпидемии в регионах очень дозировано и журналистам приходится искать данные самостоятельно.

«Сильным новостям» удалось узнать, как обстоят дела с заражениями среди врачей и детей.

В редакцию поступила информация, которую удалось подтвердить через несколько источников, знакомых с ситуацией, что количество заразившихся COVID-19 врачей в Гомельской области превысило 200 и может приближаться к 220.

Также известно о том, что не менее 70-ти носителей вируса из общего числа известных на данный момент — несовершеннолетние.