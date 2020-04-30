Невзоров: Коронавирус за несколько недель поразил и разрушил всю идеологию путинизма 7 30.04.2020, 21:43

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Александр Невзоров

Выяснилось, что «Арматой» коронавирус не задавишь.

Коронавирусная инфекция COVID-19 стала вытрезвителем для президента России Владимира Путина. Такое мнение российский публицист Александр Невзоров выразил в видео, которое 30 апреля было обнародовано в Instagram.

"Какая неожиданность: выяснилось, что "Арматой" COVID не задавишь, ракетой не собьешь, богом не запугаешь и "Бессмертным полком" не затопчешь. Молитвы, завывания и золотые купола не производят на него никакого впечатления, а ветеранские шествия не выжимают у него слезу. Он побаивается только никому не нужной в этой стране науки. Так что кошмарность минуты все расставила по своим местам. COVID стал вытрезвителем и для Путина, и для России. У бедной страны опять появился шанс, интересно, в какую жопу она его засунет на этот раз", – рассказал Невзоров на видео.

По его мнению, коронавирусная инфекция изменила строй в стране, так как заставила всех играть по другим правилам.

"СОVID за несколько недель поразил и разрушил всю идеологию путинизма. СOVID – такая вроде бы фигня. Малюююююсенькая тварь, обитающая в далеких и скучных недрах давно ненужной России микробиологии. Но! СОVID легко смел попов, скрепы и так называемый парад Победы. И устроил свой собственный парад, на котором заставил маршировать всех по своим правилам. Всех. От Путина и [главы Русской православной церкви патриарха Кирилла] Гундяева до чаяндинских буровиков", – написал он.