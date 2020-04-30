закрыть
30 апреля 2020, четверг, 23:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поделись с друзьями!
Рубрики

«Если умер – то от пневмонии. Если выздоровел – то от ковида»

4
  • 30.04.2020, 21:54
  • 4,469
«Если умер – то от пневмонии. Если выздоровел – то от ковида»
Фото: ТАСС

В Байнете официальные данные по коронавирусу по-прежнему вызывают большой скепсис.

По данным Минздрава на 30 апреля в Беларуси якобы 14 027 человек с положительным тестом на коронавирус, прирост за последние сутки составил 846 новых случаев.

В Байнете официальные данные по-прежнему вызывают большой скепсис. «Если умер – то от пневмонии. Если выздоровел – то от ковида», – отмечают в соцсетях.

На дискуссионной площадке talks.by выдвигают разные версии о причинах заставляющей сомневаться официальной статистики, пишет «Солидарность».

«На выборах научились считать!»

«Держат белорусов за дураков. Как месяц назад при 150 инфицированных умирало в день не больше пяти, так и сегодня тоже не больше пяти в день умирает. Хотя инфицированных в 100(!) раз больше стало».

«Умерших – плюс пять за сутки... Лимит по летальным исходам исчерпан».

«Сколько больных на ИВЛ не уточняется. Возможно, потому что можно прикинуть по данному показателю более точную статистику смертности».


популярное за неделю

Мнение

Роковой парад
Роковой парад Андрей Санников
Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым
Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым Наталья Радина
Иногда в дело вступает бульдозер
Иногда в дело вступает бульдозер Владимир Халип
«В Столбцах все плохо, очень много умерших»
«В Столбцах все плохо, очень много умерших» Любовь Лунева