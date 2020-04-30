«Если умер – то от пневмонии. Если выздоровел – то от ковида» 4 30.04.2020, 21:54

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Фото: ТАСС

В Байнете официальные данные по коронавирусу по-прежнему вызывают большой скепсис.

По данным Минздрава на 30 апреля в Беларуси якобы 14 027 человек с положительным тестом на коронавирус, прирост за последние сутки составил 846 новых случаев.

В Байнете официальные данные по-прежнему вызывают большой скепсис. «Если умер – то от пневмонии. Если выздоровел – то от ковида», – отмечают в соцсетях.

На дискуссионной площадке talks.by выдвигают разные версии о причинах заставляющей сомневаться официальной статистики, пишет «Солидарность».

«На выборах научились считать!»

«Держат белорусов за дураков. Как месяц назад при 150 инфицированных умирало в день не больше пяти, так и сегодня тоже не больше пяти в день умирает. Хотя инфицированных в 100(!) раз больше стало».

«Умерших – плюс пять за сутки... Лимит по летальным исходам исчерпан».

«Сколько больных на ИВЛ не уточняется. Возможно, потому что можно прикинуть по данному показателю более точную статистику смертности».