Стало известно о новых зараженных коронавирусом в правительстве РФ

Стало известно о новых зараженных коронавирусом в правительстве РФ8
- 30.04.2020, 23:00
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COVID-19 обнаружен не только у премьера РФ Мишустина.
Несколько человек заразились коронавирусом в правительстве России помимо премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Об этом стало известно «Коммерсанту».
Фамилии и должности инфицированных не сообщаются. Отмечается, что они находятся в режиме самоизоляции и работают из дома.
Ранее Мишустин, получив положительный тест на коронавирус, лично сообщил об этом президенту России Владимиру Путину.
Временно исполняющим обязанности назначен вице-премьер РФ Андрей Белоусов.