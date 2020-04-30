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Стало известно о новых зараженных коронавирусом в правительстве РФ

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  • 30.04.2020, 23:00
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Стало известно о новых зараженных коронавирусом в правительстве РФ
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

COVID-19 обнаружен не только у премьера РФ Мишустина.

Несколько человек заразились коронавирусом в правительстве России помимо премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Об этом стало известно «Коммерсанту».

Фамилии и должности инфицированных не сообщаются. Отмечается, что они находятся в режиме самоизоляции и работают из дома.

Ранее Мишустин, получив положительный тест на коронавирус, лично сообщил об этом президенту России Владимиру Путину.

Временно исполняющим обязанности назначен вице-премьер РФ Андрей Белоусов.


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