Стало известно о новых зараженных коронавирусом в правительстве РФ 8 30.04.2020, 23:00

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Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

COVID-19 обнаружен не только у премьера РФ Мишустина.

Несколько человек заразились коронавирусом в правительстве России помимо премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Об этом стало известно «Коммерсанту».

Фамилии и должности инфицированных не сообщаются. Отмечается, что они находятся в режиме самоизоляции и работают из дома.

Ранее Мишустин, получив положительный тест на коронавирус, лично сообщил об этом президенту России Владимиру Путину.

Временно исполняющим обязанности назначен вице-премьер РФ Андрей Белоусов.