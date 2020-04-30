В Беларуси ускорилась годовая инфляция 30.04.2020, 22:25

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иллюстрационное Фото: onliner.by

Фрукты подорожали на 20%.

В конце прошлого года эксперты фиксировали замедлившиеся инфляцию и рост цен, однако в первом полугодии 2020-го все изменилось: инфляция ускорилась. В обзоре Нацбанка говорится, что произошло это в результате временного неблагоприятного воздействия внешних факторов: в первую очередь увеличения потребительского спроса на продукты питания с длительным сроком хранения, а также на отдельные товары первой необходимости, пишет «Онлайнер».

«Оно было вызвано неопределенностью относительно будущей ситуации, связанной с введением многими странами ограничительных мер в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, — сказано в обзоре. — Последовавшее за ослаблением российского рубля (в условиях высокой доли Российской Федерации во внешней торговле товарами и услугами) снижение обменного курса национальной валюты способствовало росту девальвационных и инфляционных ожиданий в экономике.

Данные факторы в совокупности обусловили ускорение базовой инфляции в марте 2020 г. до 4 процентов в годовом выражении (3,5 процента в декабре 2019 г.)».

Так, прирост потребительских цен в марте составил 4,9% в годовом выражении при цели на 2020 год не более 5%. В 1-м квартале 2020 года наблюдалось замедление роста цен на плодоовощную продукцию. Годовой прирост цен в марте 2020 г. составил 4 процента (8,9 процента в декабре 2019 г.) и был обусловлен снижением годовых темпов роста цен на большинство видов овощей. Вместе с тем сохранялись опережающие темпы роста цен на фрукты, к концу квартала их годовой прирост превысил 20 процентов.