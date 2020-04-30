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У семинаристов из Жировичей подтвердился коронавирус

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  • 30.04.2020, 22:35
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У семинаристов из Жировичей подтвердился коронавирус
Жировичский монастырь
Aрхивное фото: svaboda.org (rfe/rl)

Некоторых семинаристов отправили на самоизоляцию в монастырь.

Как стало известно «Радыё Свабода», коронавирус подтвердили как минимум у четырех семинаристов из Минской высшей духовной семинарии в Жировичах под Слонимом.

Всего на прошлой неделе в Слонимскую центральную районную больницу был помещен 41 человек из Жировичей. Среди них 23 семинариста. Все они были контактами первого уровня.

Сегодня некоторые из них были выписаны. В том числе с подтвержденным тестом на коронавирус. У этих семинаристов болезнь в легкой форме, поэтому их перевозят в монастырь, где они будут в изоляции.

Ранее с пневмонией был госпитализирован архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий, резиденция которого находится в Жировичах.


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