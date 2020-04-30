«Белсат» подтвердил информацию канала «Баста!» о заражении сотрудников БТ коронавирусом 5 30.04.2020, 22:54

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фото: яндекс карты

Два десятка сотрудников отправили на карантин.

Вчера телеграм-канал «Баста!» сообщил, что по крайней мере у четырех работников БТ обнаружили коронавирус, двадцать человек отправлены на карантин. Близкий к БТ источник подтвердил «Белсату» информацию о заражении коронавирусной инфекцией 2–4 работников компании.

«У четырех сотрудников Белтелерадиокомпании официально подтвержден Covid-19. Очень многих из тех, кто считается контактом первого уровня, даже не приходили проверяться. Анализы двоих работников утеряны. Уже все вышли на работу, несмотря на то, что у одного из них простуда. Пришла участковый врач, посмотрела горло, послушала и на этом все», – рассказал авторам канала один из сотрудников Белтелерадиокомпании.

Родственник одного из сотрудников компании подтвердил авторам телеграм- канала информацию о коронавирусе у нескольких человек на БТ, а также рассказал, что два десятка работников здания на Макаенка, 9 отправили на карантин.

Близкий к БТ источник «Белсата» рассказал нам, что от двух до четырех работников компании заразились коронавирусом во время работы в Жировичском монастыре. Собеседник признался, что сам считается контактом второго уровня.

Александр Лукашенко, работу которого освещают в том числе БТ, не появляется на публике с 26 апреля.