«В демократическом государстве генеральный прокурор уже выдал бы ордер на арест правителя-самодура» 7 4.04.2020, 8:11

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Блогеры призвали белорусских военных принять меры для спасения людей.

Независимые блогеры призывают белорусов поддержать Народный карантин, а военных – принять меры для спасения людей. Новое видео на появилось на youtube-канале "Обратный отсчет":

"Оценивая ситуацию в стране, просто приходишь в ужас, - говорится в выпуске. - Не отменены концерты, футбол, учеба, нет обработки общественного транспорта, продолжается призыв. Армия - это вообще отдельный случай. Мало того, что такое количество молодых людей в одном месте само по себе нарушение санитарных норм, но еще выйти из системы нельзя, парням грозит уголовная ответственность.

Увы но факт, такое происходит во всех сферах.

В этой ситуации нужны перемены, нужно брать пример с цивилизованных стран. В любом демократическом государстве генеральный прокурор уже давно выдал бы ордер на арест правителя-самодура, виновного в смертях людей и распространении заражения, правоохранительные органы арестовали преступных чиновников, а армия была бы мобилизована для помощи людям в смертельно опасный период эпидемии".