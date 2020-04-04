«Папу будут кремировать без нас» 4.04.2020, 8:38

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Семья рассказала подробности о смерти еще одного пациента с коронавирусом в Минске.

Вечером 3 апреля стало известно еще об одной смерти пациента, у которого был диагностирован коронавирус. Последние дни Сергей Георгиевич Говор провел в реанимации на ИВЛ. Его родные попрощаться с ним не смогут: вся семья — контакты первого уровня, кто-то из них в больницах, кто-то дома под подпиской. Об этом tut.by рассказала его дочь Анна.

Умершему мужчине было 60 лет. Он не страдал хроническими заболеваниями, каждый год проходил профосмотры, не пил и не курил, старался вести здоровый образ жизни: мог выйти из метро на пару остановок раньше, чтобы пройтись пешком, рассказывает Анна.

В марте Сергей Георгиевич приболел, температура поднялась до 38, на дом вызвали врача. Доктор посоветовала пить побольше жидкости и принимать жаропонижающее. Но температура не спадала.

— 17 марта мы вызвали скорую, и папу положили в отделение пульмонологии в 3-й больнице. Ему поставили диагноз «прикорневая односторонняя пневмония». Также сделали тест на коронавирус, но он оказался отрицательным, — рассказывает дочь.

Состояние отца стало ухудшаться. 23 марта мужчина стал задыхаться, ему предоставили кислородную подушку. А через несколько часов перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.

— 25 марта еще один тест на коронавирус показал сомнительный результат. А 27 марта еще один сделанный тест — положительный. Врач, которая вела моего отца, тоже оказалась заражена коронавирусом — и она тоже сейчас в больнице, — продолжает Аня.

В тот день, 27 марта, ее отца перевели в инфекционную больницу — перевозили вместе с аппаратом ИВЛ. Всю семью изолировали: Аня вместе со своим молодым человеком, ее тетя, двоюродная сестра и вторая двоюродная сестра вместе с семьей отправились по разным больницам. Дома остались только мама девушки и ее бабушка.

— Мама папы, моя бабушка, очень больна. Ей 30 марта исполнилось 93 года, у нее много хронических заболеваний, диабет, она слаба. Мама осталась, чтобы за ней ухаживать. У них взяли тест на коронавирус и оставили дома. С мамы взяли подписку, что она не будет выходить из квартиры. И у мамы, и у бабушки первые тесты отрицательные, как и у нас, — продолжает девушка.

Все это время семья была на связи по телефону: мать звонила дочери, дочь — матери, вместе — в инфекционную больницу, и постоянно созванивались с родными в разных больницах. Анна говорит, что в «инфекционке» у ее отца был потрясающий врач.