закрыть
4 апреля 2020, суббота, 9:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

Ученые выяснили, почему коронавирус такой заразный

1
  • 4.04.2020, 8:42
  • 10,173
Ученые выяснили, почему коронавирус такой заразный
Фото: Getty Images

Новое исследование пролило свет на важный биологический механизм.

Детальный анализ структуры нового вируса показал, что "шипы" на его поверхности цепляются к человеческим клеткам в четыре раза сильнее, чем у другого коронавируса, который вызывает SARS. Об этом пишет The Guardian (перевод — unian.net), напоминая, что во время эпидемии SARS в 2002 году погибли сотни людей.

Открытие указывает на то, что у частиц нового коронавируса, которые люди вдыхают через нос или рот, высокие шансы уцепиться за клетки верхних дыхательных путей. Таким образом, их нужно относительно немного, чтобы заражение произошло.

Ученые в Университете Миннесоты использовали рентгеновскую кристаллографию, чтобы создать атомную 3D-карту белка в форме шипов на поверхности вируса и его партнера в человеческих клетках, известного как ангиотензинпревращающий фермент 2 (ACE-2).

Когда вирус контактирует с человеческой клеткой, белки-шипы цепляются к ACE-2, если у нее такой есть. И это позволяет ему проникнуть внутрь и начать самовоспроизводство.

"3D-структура демонстрирует, что в сравнении с вирусом, который вызвал эпидемию SARS в 2002-2003 годах, новый коронавирус развил новые стратегии для соединения с человеческим рецептором, что привело к образованию более крепких связей между ними", - сказал глава американской команды исследователей доктор Фанг Ли.

"Прочная связь с человеческим рецептором может помочь вирусу заражать и распространяться между людьми", - добавил он. Ученые теперь используют карту вируса для поисков потенциальных лекарств, которые могут нейтрализовать возбудителя до того, как он начнет размножаться и распространяться.

"Если новые лекарства на основе антител смогут цепляться к вирусу прочнее и чаще, чем рецептор, вирус потеряет способность проникать в клетки. И это потенциально может быть эффективным лечением от заражения", - сказал Ли.

В опубликованных в журнале Nature результатах исследования ученые описывают свое сравнение структуры нового коронавируса, который вызвал пандемию, с его штаммами, которые были обнаружены у летучих мышей и панголинов.

Они обнаружили, что животные штаммы могут цепляться к тому же рецептору ACE-2 у людей. Это указывает на вероятность версии о том, что вирус передался людям от летучих мышей. Но перед тем, в нем произошла важная мутация, которая позволила ему легче распространяться среди людей.

"Мы знаем, что возбудитель COVID-19 - коронавирус SARS-CoV-2 - ведет себя не так, как его родственник SARS", - сказал профессор вирусологии Джонанат Болл. "В частности, SARS-CoV-2 эффективно заражает клетки носа и горла, вызывая умеренные симптомы простуды. А SARS всегда размножается исключительно в легких", - пояснил он.

"Это исследование предлагает привлекательное объяснение этой разницы. Шипы на поверхности SARS-CoV-2 способны лучше цепляться к белку ACE-2 в человеческих клетках. Этот белок фактически стал дверью, через которую вирус проникает в клетку. Это улучшенное сцепление позволяет вирусу заражать нос и горло, где уровень ACE-2 ниже", - сказал Болл.


популярное за неделю

Мнение

В Беларуси больше нет власти
В Беларуси больше нет власти Ирина Халип
Вести из регионов Беларуси напоминают фронтовые сводки
Вести из регионов Беларуси напоминают фронтовые сводки Евгений Афнагель
Должна быть санкция на арест Лукашенко
Должна быть санкция на арест Лукашенко Зенон Позняк
Кочегары адской вахты
Кочегары адской вахты Максим Винярский