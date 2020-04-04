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«Баста»: В Минском автомеханическом колледже - вспышка COVID-19

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  • 4.04.2020, 8:48
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«Баста»: В Минском автомеханическом колледже - вспышка COVID-19

Учащихся забирают в больницу одного за другим.

Минчане сообщают о нескольких случая коронавируса в автомеханическом колледже, передает телеграмм-канал «Баста». Вот что пишет мама одного из учащихся:

- Из общежития Минского государственного автомеханического колледжа на Партизанском проспекте забрали мальчика с подозрением на коронавирус. На следующий день его сосед по комнате обратился в больницу с температурой выше 39. Он учится в одной группе с моим сыном. Вечером забрали еще одного.

Написала сыну заявление о том, чтобы он не посещал занятия до 10 апреля. Его подписали со скандалом и угрозами. Вчера узнала, что у одной группы перенесли занятия на лето. По группам ходят и угрожают, чтобы заявления не писали. Звонила директору, он все отрицает.

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