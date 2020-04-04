закрыть
4 апреля 2020, суббота, 9:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

Правозащитники призывали немедленно освободить Сергея Сацука

1
  • 4.04.2020, 8:56
Правозащитники призывали немедленно освободить Сергея Сацука
Сергей Сацук
Фото: euroradio.fm

Журналиста преследуют по политическим мотивам.

Правозащитные организации Беларуси опубликовали совместное заявление в связи с уголовным преследованием главного редактора издания «Ежедневник» Сергея Сацука, сообщает spring96.org.

Правозащитники напоминают, что 25 марта Сергей Сацук был задержан, а 26 марта ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Основанием для уголовного преследования стало якобы получение Сацуком более года назад денег за подготовку и размещение на интернет-ресурсе «Ежедневник» статьи о коррупции в медицинской сфере. Эти деньги следствие считает «взяткой».

В заявлении правозащитников отмечается, что Сергей Сацук известен как журналист и редактор, занимающийся журналистскими расследованиями. Одним из его громких расследований была серия публикаций о коррупции в системе здравоохранения Беларуси. Из-за своей журналистской деятельности он получал угрозы, включая угрозу уголовного преследования. Однако Сергей Сацук не пытался сменить место жительства или скрыться.

«Задержание в ходе предварительного следствия по уголовному делу и взятие под стражу человека, который не скрывался в течение длительного времени, с учетом состояния его здоровья и здоровья его родных, выглядят непропорциональными и явно чрезмерными мерами. Это может свидетельствовать о наличии политического мотива в преследовании журналиста, направленного на принуждение к прекращению или изменению характера его деятельности по распространению информации о коррупции. Считаем необходимым немедленно освободить Сергея Сацука из-под стражи и принять все меры по обеспечению его процессуальных прав», – подчеркивается в заявлении.


популярное за неделю

Мнение

В Беларуси больше нет власти
В Беларуси больше нет власти Ирина Халип
Вести из регионов Беларуси напоминают фронтовые сводки
Вести из регионов Беларуси напоминают фронтовые сводки Евгений Афнагель
Должна быть санкция на арест Лукашенко
Должна быть санкция на арест Лукашенко Зенон Позняк
Кочегары адской вахты
Кочегары адской вахты Максим Винярский