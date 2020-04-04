Правозащитники призывали немедленно освободить Сергея Сацука 1 4.04.2020, 8:56

Сергей Сацук

Фото: euroradio.fm

Журналиста преследуют по политическим мотивам.

Правозащитные организации Беларуси опубликовали совместное заявление в связи с уголовным преследованием главного редактора издания «Ежедневник» Сергея Сацука, сообщает spring96.org.

Правозащитники напоминают, что 25 марта Сергей Сацук был задержан, а 26 марта ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Основанием для уголовного преследования стало якобы получение Сацуком более года назад денег за подготовку и размещение на интернет-ресурсе «Ежедневник» статьи о коррупции в медицинской сфере. Эти деньги следствие считает «взяткой».

В заявлении правозащитников отмечается, что Сергей Сацук известен как журналист и редактор, занимающийся журналистскими расследованиями. Одним из его громких расследований была серия публикаций о коррупции в системе здравоохранения Беларуси. Из-за своей журналистской деятельности он получал угрозы, включая угрозу уголовного преследования. Однако Сергей Сацук не пытался сменить место жительства или скрыться.

«Задержание в ходе предварительного следствия по уголовному делу и взятие под стражу человека, который не скрывался в течение длительного времени, с учетом состояния его здоровья и здоровья его родных, выглядят непропорциональными и явно чрезмерными мерами. Это может свидетельствовать о наличии политического мотива в преследовании журналиста, направленного на принуждение к прекращению или изменению характера его деятельности по распространению информации о коррупции. Считаем необходимым немедленно освободить Сергея Сацука из-под стражи и принять все меры по обеспечению его процессуальных прав», – подчеркивается в заявлении.