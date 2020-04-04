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Нэнси Пелоси предложила удвоить объем помощи гражданам и бизнесу в США

  • 4.04.2020, 8:59
Нэнси Пелоси предложила удвоить объем помощи гражданам и бизнесу в США
Нэнси Пелоси

Спикер Палаты представителей анонсировала пакет мер под названием CARES 2.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила о необходимости увеличить расходы бюджета на борьбу с последствиями пандемии коронавируса в США. Об этом говорится в заявлении спикера, сообщает «Голос Америки».

«Цифры ужасающие: 6,6 миллионов заявок на пособие по безработице, 700 тысяч потерянных рабочих мест, согласно мартовскому отчету о рынке труда, более 245 тысяч подтвержденных случаев коронавируса и 6 тысяч погибших», - констатировала Пелоси.

По ее мнению, расширение масштабов пандемии требует удвоения государственных расходов на борьбу с вирусом и его последствиями.

На прошлой неделе президент Дональд Трамп подписал закон (CARES Act), предусматривающий выделение помощи американской экономике на рекордную сумму в 2,2 трлн долларов. Сегодня Пелоси предложила принять второй подобный закон – CARES 2, чтобы «удовлетворить потребности американского народа».

Спикер считает необходимой дальнейшую помощь малому бизнесу, выдачу пособий по безработице и предоставлении льгот семьям, находящимся в уязвимом положении.

«Мы также должны предоставить крайне необходимые ресурсы для наших больниц, общественных медицинских центров, систем здравоохранения и медицинских работников… Мы не сможем победить этот вирус, если не будем более решительно поддерживать правительства штатов и местные органы власти с помощью значительно большего объема ресурсов», - считает Нэнси Пелоси.

Кроме того, спикер предложила принять меры для восстановления инфраструктуры, чтобы «устранить некоторые критические уязвимости в Америке, выявленные в результате вспышки коронавируса».

Министерство труда США выпустило в пятницу мартовский отчет о рынке труда. В отчете говорится, что в прошлом месяце работодатели сократили 701 000 рабочих мест, подняв уровень безработицы до 4,4%, по сравнению с 3,5% безработицы в феврале. Это стало самым большим месячным приростом безработицы с января 1975 года.

При этом пятничный отчет не отражает миллионы заявлений на выдачу пособия по безработице, которые были поданы в течение последних двух недель марта из-за пандемии коронавируса. Эти цифры будут отражены в апрельском отчете.

В четверг Бюджетное управление Конгресса выпустило прогноз состояния экономики. В нем говорится, что безработица вскоре поднимется выше 10%, а валовой внутренний продукт сократится во II квартале на 7%.


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