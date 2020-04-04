Польский профессор медицины рассказал о новых симптомах коронавируса 4.04.2020, 9:10

4,336

Петр Х. Скаржиньски

Фото: csim.pl

Они могут проявиться без других характерных признаков вирусного заболевания.

Американская Академия Отоларингологии (AAO) сообщила на своем веб-сайте, что потеря или нарушение обоняния и вкуса наблюдались у пациентов, инфицированных SARS-CoV-2, без каких-либо других симптомов. Что известно сегодня о связи между возникновением аносмии (потеря обоняния) и агевзии (потеря вкуса) и заражением новым коронавирусом?

Польский врач, доктор медицинских наук, профессор Петр Х. Скаржиньски ответил на вопросы о нарушениях обоняния и вкуса при коронавирусе газете «Puls Medycyny» (перевод — csim.pl).

- Американская Академия Отоларингологии (AAO) сообщила на своем веб-сайте, что потеря или нарушение обоняния и вкуса наблюдались у пациентов, инфицированных SARS-CoV-2, без наличия каких-либо других симптомов. Что известно сегодня о связи между возникновением аносмии (потеря обоняния) и агевзии (потеря вкуса) и заражением новым коронавирусом?

- Сведения о расстройствах обоняния и вкуса у людей, зараженных новым коронавирусом, поступают из трех стран, где эпидемия COVID-19 достигла критического уровня. Я разговаривал на эту тему с моими коллегами, включая доктора Пуя Дехаги из администрации Молодых Европейских Ринологов, который опубликовал отчет об итальянских пациентах. В проведенном опросе отмечалось, что у пациентов, особенно в возрасте 30-50 лет, до появления симптомов одышки или кашля, появились нарушения обоняния и вкуса.

Подобные сведения поступают из Ирана. За последний месяц значительно увеличилось количество пациентов, сообщающих о расстройствах обоняния и вкуса. У представителей Иранской Ассоциации Ринологов есть две теории на эту тему. Одна из них связана с влиянием коронавируса и его накоплением в носоглотке и ротовой полости. Считается, что существует подобное влияние на обонятельный нерв и вкусовые рецепторы.

Вторая теория предполагает влияние дезинфицирующих средств, частое использование которых может привести к расстройствам обоняния и вкуса.

В Китае, однако, в одной из больниц в Ухане довольно высокая подверженность вирусу наблюдалась во время эндоскопических операций на околоносовых пазухах в сочетании с операцией на основании черепа. В этой области расположены обонятельные рецепторы, и, вероятно, из-за накопления вируса существует риск ухудшения обоняния, как при полипозном риносинусите, но без типичных симптомов.

- Является ли потеря обоняния и/или вкуса распространенным симптомом при инфекционных заболеваниях? Могут ли какие-либо другие патогены вызывать такие симптомы?

- Расстройства обоняния довольно часто встречаются при хроническом синусите, но обычно они не являются основным или первым симптомом. Эти расстройства могут быть вызваны бактериями, вирусами и грибками, а также быть побочным эффектом некоторых лекарств. Это могут быть такие препараты, как антидепресанты, сосудосуживающие препараты местного действия (α-адреномиметики) или некоторые антиаритмические препараты.

Нарушение вкуса в контексте оториноларингологии чаще вызывается химическим отравлением, но может также быть результатом побочных эффектов некоторых лекарственных препаратов. Речь идет о препаратах из таких групп, как гормоны, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (главным образом, каптоприл и эналаприл), сартаны, мочегонные препараты и некоторые антибиотики. Сульфаниламидные препараты (например, бета-блокаторы или ИKA) вызывают такой побочный эффект за счет снижения концентрации цинка и меди; блокаторы кальциевых каналов путем остановки притока ионов кальция блокируют высвобождение рецепторов вкуса (например, дилтиазем, верапамил или нифедипин). Некоторые лекарства вызывают также нарушение вкуса, которое проявляется в виде металлического привкуса во рту. В группу таких лекарств входят, например, метронидазол, амилорид или ацетазоламид.

- Могут ли такие расстройства сохраняться длительное время?

- В случае нелеченного хронического синусита это расстройство может сохраняться, но после соответствующей терапии обоняние может прийти в норму. Это один из аспектов, который в настоящее время изучают специалисты в Италии, лечащие пациентов, победивших коронавирусную инфекцию. Однако, по понятным причинам это не является приоритетом в настоящее время, и трудно получить однозначные статистические данные.

Хуже всего бывает в случаях расстройств, связанных с химическим отравлением – эти расстройства часто носят постоянный характер. В случае расстройств, возникающих в результате употребления лекарственных препаратов, прекращение их приема обычно приводит к возврату нормальных функций обоняния и вкуса. Помните, однако, что не всегда можно прекратить прием лекарств. В этом случае можно рассмотреть возможность перехода на препарат из другой фармакологической группы с аналогичным эффектом, который не вызовет таких побочных эффектов.

- Учитывая сведения о новых симптомах инфекции SARS-CoV-2, следует ли предполагать, что специалисты-оториноларингологи особенно подвержены риску заражения новым коронавирусом?

- Данный тезис не может быть однозначно подтвержден, но эти специалисты подвергаются повышенному риску. Есть сведения, что 12 человек, присутствовавших в операционном блоке во время совместной операции нейрохирургов и оториноларингологов, заразились коронавирусом. В одной из рекомендаций национального консультанта по оториноларингологии и Польского общества оториноларингологов, фониатров и аудиологов говорится, о том, что исследования непрямой ларингоскопии должны быть ограничены и должны проводиться в крайних случаях. Если есть показания к какого-либо рода вмешательствам, например вскрытию паратонзиллярного абсцесса, специалист должен быть одет в специальный защитный костюм. Проблема в том, что теория – это одно, а практика – другое. Стэнфордский университет издал рекомендации о том, что каждый пациент, готовящийся к хирургической операции носа или горла, должен предварительно пройти скрининговый тест на COVID-19. Я бы очень хотел, чтобы такая практика появилась также и в Польше.