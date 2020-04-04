«Баста»: Студентов Мозырского медицинского колледжа бросают в очаг инфекции COVID-19 2 4.04.2020, 9:24

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В городе - вспышка эпидемии.

Студентов Мозырского государственного медицинского колледжа отправляют в больницы города для помощи в работе с зараженными Covid-19, сообщает телеграмм-канал «Баста». Очаг инфекции обнаружен в Мозырском государственном педагогическом университете. Об этом сообщают жители города.

«Мы учимся в две смены теперь. Масочный режим. Есть люди, которые контактировали с зараженными», - пишет студентка медколледжа.

«Студентов медицинского колледжа, 2 и 3 курс, отправляют в медицинские учреждения, в больницы, поликлиники. Помогать работать с зараженными. Сделали двухсменку. 1 курс не отправляют. В Лельчицах подтвердили сейчас статус очага. И их всех в Мозырь сюда привозят в случае чего», - сообщает другой житель города.

«Декан одного факультета МГПУ - на карантине, одного преподавателя в боксе забрали. У нескольких студентов взяли тест на вирус, на карантине, ждут результатов. Студентам, которые из Лельчиц, разрешили 2 недели не посещать занятия, отправили на самоизоляцию, но домой попросили не возвращаться. То есть, они в общаге, и по сути никакой самоизоляции нет. Два студента из Туркменистана лежат в общаге с пневмонией. Многие студенты просто отказываются и не выходят на занятия», - пишет студентка Мозырского государственного педагогического университета.

«Студенты просто некоторые не появляются на парах. Всем страшно. Но у нас же всегда «все хорошо», - пишет житель Мозыря.

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