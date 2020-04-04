Game over, Вовочка! Александр Сотник

4.04.2020, 9:28

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Александр Сотник

Смотри, не закашляйся.

И изрек «златоуст» кремлевский, обращаясь к черни непричесанной: «Значь-так, пещерные мои волосатики. Коронавирус этот лютой гадостью оказался, а каким образом он вырвался на волю, и откуда – не ваше холопье дело. И спасать вас моя братва не собирается. Не для того казну захватывали, чтобы бабло святое на вас, смердов, тратить. Так что – сами, сами. Кто выплывет – тот молодец, с того и налог сдерем за живучесть, а кто закашляется насмерть – туда и дорога. У нас - спартанский забег на выживание, нам убогие на «зоне» не нужны!.. А ты, бизнес – заплати и сдохни!»

И подписал он соответствующие Указы, наделив ФСО правом использовать военную технику. Это означает, что по результатам подковерного мордобоя между ФСО и ФСБ Патрушеву с Бортниковым приказано утереть кровавые сопли. Золотов выиграл этот раунд и получил приз. Именно ему поручено кормить свинцом и утюжить бронетехникой недовольные массы, которые достаточно скоро начнут выползать на улицы в поисках пропитания. А, поскольку легальных путей для заработка на еду в городах попросту не будет – этот быдло-гоп-коллектив, воспитанный отбитыми на всю голову пропагандонами, отправится на большую дорогу в поисках легкой добычи. А добычей для них будут лоховатые граждане, старички да травоядные очкарики. Надо ли говорить, что на большую дорогу выйдет также и отмороженное на все фуражки ментовьё и прочие росгвардейцы? Тут-то и начнется русский «плей-офф»: кто не спрятался – волк не виноват. Уноси готовенького, неси новенького!

С другой стороны, за что боролся плебс, до блеска в черепе промытый патриотическим бредом – то и получит. «Не жили богато – нечего начинать» - и еще дюжина подобных присказок успокоят мятежные головы перед пышными имперскими похоронами, в которых роль покойников будут играть они сами. Сыграют убедительно. Упокоятся навсегда.

Минэнерго РФ готово возобновить переговоры с Саудовской Аравией по сделке ОПЕК+ «Если у стран ОПЕК и не входящих в ОПЕК будет такое желание, я такого варианта не исключаю», - сказал Александр Новак. И так серьезно сказал на «Эхе Газпром-Миллера», что аж позвонки затрещали в припадке покорности. Только это зря. Саудовские принцы с Трампом-то беседуют «через плечо», хотя и с уважением, которое зиждется на уверенности, что он избран американским народом в результате честного голосования. А к путинистам отношение совсем иное. Кто вы? – «Промокашки» подзаборные, возомнившие себя властителями планетарного масштаба. А таких «Промокашек» надо жестко учить – так, чтобы навсегда. Вот саудиты и засучили рукава. И дожмут, даже не сомневайтесь. Расклад таков, что, если в ближайшие 2-3 месяца цены на нефть не стабилизируются в районе 30-40 долларов за бочку – распальцованным пацанам придется заливать бетоном скважины и забывать о нефтедобыче навсегда. А это означает, что госпожа Углеводородица скончалась, и теперь надо либо учиться что-то производить самостоятельно, либо по-быстрому распродавать все, что еще звенит в казне и закрывать лавочку под названием «Имперская Россия». И какое-то шестое чувство подсказывает, что именно последний вариант и будет выбран. В этом случае Путин становится лишним колесом в телеге, от которого просто необходимо избавиться.

Сделать это в новых реалиях проще простого. Путин сам дает толчок к бесповоротному распаду, разрешая регионам «закрывать врата», что является даже не стимуляцией упражнений по федерализации, а репетицией будущего парада суверенитетов. Потому что, когда через год-полтора рассеется эпидемиологический дым – вдруг выяснится, что Москва регионам больше не нужна. Они справились сами, и на кой ляд теперь эта кремлевская свора, состоящая из пафосных дармоедов с замашками уголовников?

Есть подозрение, что «околокремля» взвешивают эти опасности, равно как и вариант, что миру однажды станет известно, откуда подул ветер пандемии. Ведь когда человечество откашляется, оплачет и оплатит свои потери – оно непременно захочет узнать: где изначально был прописан прародитель коронавируса. И если выяснится, что к этому причастна Россия – неважно, было это сделано специально или так сложились обстоятельства – в новых условиях человечество вряд ли захочет еще раз сыграть в эту биологическую «русскую рулетку». Для него будет проще закрыть «имперский проект» на 1/7 части суши. Точнее – подтолкнуть падающего, со всей ницшеанской решительностью. И в этом случае Путин опять – абсолютно лишняя фигура, как пятый туз в колоде.

Какой вариант ни возьми – всюду Путин лишний. Его несчастье – он не крыса губернаторская, не может написать заявление по собственному желанию, как Архангельский губер Орлов или глава республики Коми. Эти двое так резво рванули с «Титаника», что общее настроение губернаторского корпуса не понял только идиот.

Близится развязка. Это – та самая ситуация, которую не мог предсказать никто, задаваясь риторическим вопросом: «Это что же такое должно случиться, чтобы вся эта отполированная фашизмом конструкция покосилась и обрушилась?» А вот что: пандемия, запустившая механизмы мирового экономического кризиса и злые саудиты, обнулившие цены на нефть, на которой так сладко жировал.

Gameover, Вовочка. Теперь даже шантажировать ядерной бомбочкой бесполезно. Не до тебя. Смотри, не закашляйся. Коронавирус близко.

Александр Сотник, sotnik-tv.com