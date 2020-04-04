закрыть
4 апреля 2020, суббота, 9:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

В Витебске от вирусной пневмонии умерла 46-летняя медсестра

  • 4.04.2020, 9:37
В Витебске от вирусной пневмонии умерла 46-летняя медсестра

В больницах города с воспалением легких лежит еще несколько ее коллег.

46-летняя медсестра из Витебска стала первой среди медиков официальной жертвой вируса в Беларуси, сообщает vkurier.by.

Официально о смерти медработника заявили на заседании областного штаба по борьбе с коронавирусом, правда, тогда не сообщили, кто стал жертвой заболевания.

Предварительный диагноз, от которого скончалась витебская медсестра — «тяжелая двухсторонняя пневмония вирусно-бактериального генеза», наличие РНК коронавируса пока не подтвердили.

«К сожалению от пневмонии умерла процедурная медсестра отделения неврологии из Витебской городской клинической больницы №1», — сообщили коллеги умершей.

Женщине было 46 лет. Как пояснили медики, их коллега начала задыхаться, ее положили в больницу, но состояние продолжило ухудшаться, после чего медсестру перевели в реанимацию, где она умерла.

По словам собеседников, сейчас в больницах Витебска лежит еще несколько медсестер из 1-й клинической больницы, в том числе и главная медсестра с двусторонней пневмонией.


популярное за неделю

Мнение

В Беларуси больше нет власти
В Беларуси больше нет власти Ирина Халип
Вести из регионов Беларуси напоминают фронтовые сводки
Вести из регионов Беларуси напоминают фронтовые сводки Евгений Афнагель
Должна быть санкция на арест Лукашенко
Должна быть санкция на арест Лукашенко Зенон Позняк
Кочегары адской вахты
Кочегары адской вахты Максим Винярский