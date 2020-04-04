В Витебске от вирусной пневмонии умерла 46-летняя медсестра 4.04.2020, 9:37

В больницах города с воспалением легких лежит еще несколько ее коллег.

46-летняя медсестра из Витебска стала первой среди медиков официальной жертвой вируса в Беларуси, сообщает vkurier.by.

Официально о смерти медработника заявили на заседании областного штаба по борьбе с коронавирусом, правда, тогда не сообщили, кто стал жертвой заболевания.

Предварительный диагноз, от которого скончалась витебская медсестра — «тяжелая двухсторонняя пневмония вирусно-бактериального генеза», наличие РНК коронавируса пока не подтвердили.

«К сожалению от пневмонии умерла процедурная медсестра отделения неврологии из Витебской городской клинической больницы №1», — сообщили коллеги умершей.

Женщине было 46 лет. Как пояснили медики, их коллега начала задыхаться, ее положили в больницу, но состояние продолжило ухудшаться, после чего медсестру перевели в реанимацию, где она умерла.

По словам собеседников, сейчас в больницах Витебска лежит еще несколько медсестер из 1-й клинической больницы, в том числе и главная медсестра с двусторонней пневмонией.