Хамство Лукашенко: как диктатор высказывается об умерших от коронавируса 24 4.04.2020, 10:07

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Фото: Reuters

Может ли такое сказать нормальный человек?

В Беларуси только по официальным данным, которые озвучил Минздрав, известно о как минимум четырех летальных исходах пациентов, у которых ранее диагностировали COVID-19.

Лукашенко высказался лишь о двух из них, пишет kyky.org.

Ситуация первая: в Витебске в ночь с 30 по 31 марта погиб заслуженный актер Беларуси Виктор Дашкевич. Он около 50 лет проработал в местном драмтеатре имени Якуба Коласа, и на момент смерти ему самому было 75 лет. Накануне Дашкевича несколько раз госпитализировали; в одном из медучреждений, где он лежал, взятые на коронавирусную инфекцию анализы дали положительный результат. До последнего момента Виктор находился в реанимации, его жизнь поддерживал аппарат ИВЛ.

Как на смерть отреагировал Лукашенко: «Мы подозреваем, что в Витебске этот актер умер, и у него также был к пневмонии и прочему еще и этот вирус. Ну мы же просили (ему завтра 80 лет будет)... Чего ты ходишь по этой улице, а тем более работаешь? <...> Жена здорова (она же с мужем жила), дочка здорова. Потому что иммунитет сильный. А он, бедолага, не выдержал. Поступил с тяжелой пневмонией, на ИВЛ лежал, спасали его».

Ситуация вторая: о ком во второй раз говорил диктатор, точно сказать нельзя: он не делал ссылок на конкретную личность. Но, возможно, речь шла о том, что в Витебске ночью 2 апреля скончался 70-летний Владимир Сидоров.

Сперва он попал в отделение хирургии с диагнозом «тромбоз подколенного сосуда», затем, несмотря на высокую температуру, был отправлен лечиться домой. Спустя двое суток он вновь вернулся в медучреждение – уже с двусторонней пневмонией. Около пяти дней Сидоров провел в реанимации на ИВЛ, помочь ему не удалось. Тест на коронавирус у мужчины оказался положительным.

Как на смерть отреагировал Лукашенко: «305 человек по всей стране – это мизер! Слава тебе, Господи, что столько. В чем речь – шестнадцати только вентилируют легкие, поддерживают их, и то они не проблемные. В это время шумиху подняли по поводу четырех умерших, одного проверяем, у троих якобы подтвержден коронавирус. Шерстнев [губернатор Витебской области] вчера мне доложил, последний случай у него был. Спрашиваю, ну почему этот у тебя умер? А он говорит: «Александр Григорьевич, а как можно жить со 135 килограммами веса?» Сердце почти не работает, это не работает, это болит, то болит, букет болезней. И вирус атакует слабых, у которых нет иммунитета, ну и ему за 70 лет было».