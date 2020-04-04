Мадуро приказал мобилизовать артиллерию 5 4.04.2020, 10:12

5,181

Узурпатор напуган возможным арестом из-за участия в наркокартеле.

Незаконный правитель Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации артиллерии. Об этом он сообщил в своем Twitter, передает РБК.

«В рамках действующей операции «Боливарианский щит» я приказал мобилизовать артиллерийские орудия», — заявил Мадуро во время встречи со своими «министрами» в Каракасе, передает El Tiempo.

Объявление о мобилизации артиллерии Мадуро сделал через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп анонсировал операцию 22 стран против наркокартелей. По его словам, для нее Соединенные Штаты привлекут дополнительные военные корабли, самолеты и вертолеты, а участников операции оснастят средствами персональной защиты.

Глава Пентагона Марк Эспер, в свою очередь, заявил, что коррумпированные лица, которых он сравнил с режимом Мадуро, «полагаются на выгоду, полученную от продажи наркотиков, чтобы удержать свою репрессивную власть». Он отметил, что контроль усилят в районе восточного побережья Тихого океана и Карибского моря. Reuters со ссылкой на американского чиновника и источники, знакомые с ситуацией, сообщал, что США разместят военные корабли ближе к Венесуэле.

Ранее американские власти назначили награду $15 млн за информацию, которая приведет к аресту Мадуро, сообщал госсекретарь США Майк Помпео. Об этом он объявил после того, как Минюст США опубликовал обвинения в адрес главы государства и его соратников, касающиеся торговли наркотиками. За сведения о других участниках этого списка объявлена награда $10 млн.

Помимо этого, администрация США позднее предложила снять санкции с Венесуэлы в обмен на создание временного правительства с разделением власти, состоящего из членов оппозиции и Мадуро, однако глава МИД республики отверг предложенный план. В ведомстве раскритиковали действия США, отметив, что «попытка получить геополитические преимущества» во время тяжелой ситуации с пандемией коронавируса в мире «может исходить только от жалких людей без малейших чувств».