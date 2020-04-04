Голая власть 1 Алексей Шабуров, «Росбалт»

4.04.2020, 10:27

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И даже Конституция находится в разобранном состоянии.

Я бы назвал то, что происходит сейчас в России, ситуацией «голой власти». Когда вдруг оказалось, что правовые рамки, которые эту власть то ли сдерживали, то ли декорировали, не нужны и не работают.

Можно объявить нерабочие дни (такого понятия нет в законодательстве). Можно на уровне губернатора ввести ограничение конституционного права на свободу передвижения. И не объявлять при этом чрезвычайное положение.

Да и сама Конституция сейчас в разобранном состоянии. Новая редакция уже принята, но не опубликована (вопреки самой себе!). Хотя к процедуре ее принятия есть большие вопросы.

И получается, что власть очищается от шелухи и остается в первозданном виде. Властвует тот, про кого думают, что он властвует.

Вот тут бы эту власть самое время изучать под микроскопом! Но честно говоря, не до этого сейчас.

Алексей Шабуров, «Росбалт»