Голая власть

Голая власть1
- Алексей Шабуров, «Росбалт»
- 4.04.2020, 10:27
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И даже Конституция находится в разобранном состоянии.
Я бы назвал то, что происходит сейчас в России, ситуацией «голой власти». Когда вдруг оказалось, что правовые рамки, которые эту власть то ли сдерживали, то ли декорировали, не нужны и не работают.
Можно объявить нерабочие дни (такого понятия нет в законодательстве). Можно на уровне губернатора ввести ограничение конституционного права на свободу передвижения. И не объявлять при этом чрезвычайное положение.
Да и сама Конституция сейчас в разобранном состоянии. Новая редакция уже принята, но не опубликована (вопреки самой себе!). Хотя к процедуре ее принятия есть большие вопросы.
И получается, что власть очищается от шелухи и остается в первозданном виде. Властвует тот, про кого думают, что он властвует.
Вот тут бы эту власть самое время изучать под микроскопом! Но честно говоря, не до этого сейчас.
Алексей Шабуров, «Росбалт»