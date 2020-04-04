закрыть
4 апреля 2020, суббота, 12:01
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

«Отца выписали домой с температурой 38°»

  • 4.04.2020, 10:35
  • 5,551
«Отца выписали домой с температурой 38°»
иллюстрационное Фото из архива Медиа-Полесья

Стали известны подробности еще одной смерти от коронавируса в Витебске.

Ночью 2 апреля в Витебском областном клиническом специализированном центре умер военный пенсионер Владимир Сидоров, ему было 70 лет, сообщил tut.by сын покойного Андрей. 13 марта мужчина поступил в отделение хирургии с диагнозом «тромбоз подколенного сосуда», через пять дней его выписали домой с температурой 38. Сказали, что грипп нужно лечить дома. Но состояние мужчины ухудшалось, через два дня ему сделали рентген в поликлинике — и оттуда с двусторонней пневмонией забрали в ту же больницу. Пять дней пациент был в реанимации на искусственной вентиляции легких, но спасти его не удалось. У мужчины был положительный тест на коронавирус. COVID-19 подтвердился и у его супруги, сейчас она в инфекционной больнице с пневмонией.

Андрей Сидоров рассказывает, что отец до того, как попасть в хирургическое отделение, почти две недели не выходил из дома: колено так болело, что он едва мог ходить.

— В больнице ему поставили диагноз «тромбоз подколенного сосуда». Пять дней прокапали, пролечили — и 19 марта выписали, — говорит Андрей. — Несмотря на то что у него была высокая температура — 38. Сказали, что это грипп, что он должен обратиться в поликлинику по месту жительства.

Родные вспоминают, что дома мужчине становилось все хуже: температура поднималась, появился кашель. Супруга пенсионера вспоминает, что сначала вызвали врача на дом.

— Врач послушала его, сказала, что легкие чистые, хрипов нет — и назначила второй антибиотик, — говорит жена умершего Татьяна Борисовна. — Но температура была уже 39, не сбивалась, муж начал задыхаться. Вызвали еще раз врача: сказала, что у него хрипы, скорее всего, воспаление легких. В поликлинике сделали рентген — двусторонняя пневмония. И забрали на скорой в ту же больницу, где он лежал — но в кардиологическое отделение.

Супруга говорит, что поскольку состояние мужа ухудшалось, его поместили в реанимацию, пять дней он был на искусственной вентиляции легких, ночью 2 апреля мужчина умер.

— Тест на коронавирус у мужа был положительный, — говорит Татьяна Борисовна. — Но мы не сразу об этом узнали. Когда его забрала скорая, ко мне домой пришла дочка с семьей, поддержать. Часа полтора они пробыли. Потом коронавирус подтвердился и у меня, лежу в инфекционной больнице с воспалением легких. Дочь, ее муж и дети тоже под наблюдением врачей. У дочери и внучки тест на коронавирус отрицательный, зять и внук ждут результата. Со мной в палате лежит женщина, муж которой тоже был сначала в больнице, потом его выписали домой, а оттуда уже забрали с коронавирусом — он в реанимации на ИВЛ. Как мог заразиться мой муж? У нас версия одна — в больнице.

— Я в инфекционной больнице, — рассказывает Ирина, дочь умершего Владимира Сидорова. — У меня отрицательный тест на коронавирус, но рентген показал пневмонию, у дочери — бронхит. Муж и сын пока не знают свой результат. Хотя я в одной больнице с мамой, встречаться мы не можем, выход из палаты запрещен.

Поскольку вся семья в Витебске в больнице, проститься с умершим дедом, отцом и мужем они не смогут.

Организацией похорон занимается сын Андрей, который приехал из Минска.

— У нас версия одна: отец заразился в больнице, — говорит мужчина. — За границей он не был, гостей заграничных у родителей тоже не было. Он почти не мог ходить и не выходил, пока не попал в хирургию. До сих пор не понимаю, как его могли выписать с температурой…

Андрей задавал этот вопрос в больнице. Там ему пояснили, что на 19 марта ситуация и в Витебске, и в целом по Беларуси была спокойная, никто не заподозрил у пациента, который не выезжал за границу и не контактировал с прибывшими из-за границы, коронавирус. Симптомы приняли за грипп, и, чтобы пациент не заразил других больных, из хирургии его отправили лечиться домой. Тем более в Витебском областном клиническом специализированном центре нет инфекционного отделения, а именно в такие доставляли первых пациентов с коронавирусом. Буквально через неделю эту больницу переориентировали на прием больных с подозрением и с подтвержденным коронавирусом, именно поэтому Владимир Сидоров оказался в кардиологическом отделении.

— В больнице говорят, что, наоборот, считают, что источником заражения стал мой отец, — поясняет Андрей Сидоров. — Но сейчас это все на уровне предположений. Уже никто точно не может установить, с кого все это началось.

В свидетельстве о смерти Владимира Сидорова — фото есть в редакции — указано: острая респираторная недостаточность, вирусная пневмония (COVID-19), основная причина смерти — коронавирус.


популярное за неделю

Мнение

В Беларуси больше нет власти
В Беларуси больше нет власти Ирина Халип
Вести из регионов Беларуси напоминают фронтовые сводки
Вести из регионов Беларуси напоминают фронтовые сводки Евгений Афнагель
Должна быть санкция на арест Лукашенко
Должна быть санкция на арест Лукашенко Зенон Позняк
Кочегары адской вахты
Кочегары адской вахты Максим Винярский