Эксперты назвали три автомобиля, способных проехать миллион километров 1 4.04.2020, 11:02

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Иллюстрационное фото

Раньше такой показатель выдавали почти все машины немецкого производства.

Эксперты назвали 3 автомобиля, оснащенных качественными двигателями, позволяющими проехать 1 млн километров, пишет lenta.ua.

Renault K7M является ресурсным силовым агрегатом, позволяющим проезжать 500 тыс. километров без обслуживания. Разумеется, при должном уходе показатель значительно вырастет. Аналогичные моторы задействованы при производстве Sandero Logan.

Hyunda и Kia с моторами G4FC объемом на 1,4 и 1,6 литра оказались на второй строчке. Чаще всего такой двигатель встречается под капотом Kia Rio, Solaris и Creta. Многие водители спокойно отъездили на них более 400 тыс., но некоторым удалось достичь отметки в 1 млн километров.

Замыкает тройку QG16DE с цепью. Мотор отлично зарекомендовал себя на Nissan Almera Classic и Renault. Транспорт оправдывает каждую вложенную в него копейку и расходует мало масла. При своевременном обслуживании на таких авто можно с легкостью установить рекорд.