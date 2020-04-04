«За сутки в 10-ю больницу Минска госпитализировали больше 150 человек, у шести медиков коронавирус» 2 4.04.2020, 11:14

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Днем возле больницы стояли десятки «скорых».

Много сообщений поступает из 10-й городской клинической больницы Минска, расположенной в Чижовке, сообщает телеграмм-канал «Баста». Часть из них журналисты получили вчера, но опубликовали сегодня после проверки и подтверждения информации.

«Добрый день. У меня дочь работает в 10 больнице. Сказала,что всех больных массово выписывают. Будут принимать только пневмонийных», - сообщил один из подписчиков канала.

«За сутки в 10 больницу госпитализировали больше 150 человек. У шести сотрудников коронавирус», - пишет другой читатель.

«Очень расстроили новости про 10-ю больницу. С 6 апреля ее закрывают под больных пневмонией. Вчера днем в какой-то момент там стояло 17 скорых! Одновременно!» - это информация из переписки жительниц Минска, скрины которой каналу прислала одна из участниц.

Один из сотрудников больницы сообщил «Басте», что даже после установления факта заражения некоторых врачей их не сразу госпитализировали.