закрыть
4 апреля 2020, суббота, 12:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

Врач-инфекционист: Коронавирус ускорился втрое

3
  • 4.04.2020, 11:30
  • 4,596
Врач-инфекционист: Коронавирус ускорился втрое

Реальных заболевших гораздо больше, чем сообщает статистика.

Темпы роста распространения коронавируса в мире за последние 3-4 дня ускорились как минимум втрое, а по некоторым странам – даже вчетверо.

Такую гипотезу в комментарии obozrevatel.com подтвердила украинский врач-инфекционист Людмила Мухарская. По ее словам, об этом говорит количество зараженных, когда буквально за два дня вирусом инфицировалось порядка 100 тысяч людей во всем мире.

"Конечно, это ненормально, но коронавирус – новый вирус, и у людей нет к нему иммунитета. Это значит, что от него не защищен никто, поэтому он так быстро и распространяется. Если раньше 100 тысяч заболевших фиксировали за неделю-две, то теперь распространение ускорилось в 3 и даже 4 раза. Говорить о какой-то стабилизации в наиболее зараженных странах рано", – подчеркнула врач.

Также вирусолог подтвердила громкое заявление о том, что количество больных коронавирусом во всем мире может составлять в десять раз больше, чем фиксирует официальная статистика. Если вирус подтвержден уже у 1 млн человек, то реальное количество заболевших может составлять 10 млн.

"За медицинской помощью обращаются люди с высокой температурой, нарушением дыхания, потребностью в кислороде и реанимационной помощи. Им делают тестирования, подтверждают диагноз и вносят в статистику", – объяснила инфекционист.

Напомним, что больше всего больных зафиксировано в Италии, Испании, Франции и США. От осложнений вируса в мире умерло уже более 51 тысячи человек, более 210 тысяч вылечились.

В Украине подтверждено 897 случаев заболевания, из них 22 – летальных. Пик заболеваемости, по прогнозам экспертов, припадет на 20-е числа апреля.

Официально подтвержден 1 млн заболевших

По состоянию на утро 3 апреля официально количество людей с подтвержденным диагнозом коронавирус в мире перевалило за миллион.

Лидером по количеству зараженных являются США, где число заболевших превысило 240 000. Второе место по заболеваемости занимает Италия, где коронавирусом заболели более 115 000. Третье место у Испании с 112 065 случаями инфицирования.

Погибших больше всего оказалось в Италии – 13 915 человек. В Испании погибли уже 10 348 зараженных людей, а во Франции – более 5 000. В провинции Хубэй (Китай) число погибших составило 3 199 человек. Всего в мире от коронавируса погибли 53 069 человек.

Зараженных в Украине уже тысячи

Известный украинский ученый-биохимик, академик, директор Института биохимии им. Палладина Сергей Комиссаренко сообщил, что реальное количество инфицированных коронавирусом в Украине в 8-10 раз больше, чем говорит официальная статистика.

Таким образом, в стране уже тысячи зараженных. Дело в том, что заболевание порою протекает без явных признаков, и эти случаи не регистрируют. Или же – с признаками, которые не являются для нас угрожающими: нет затруднения дыхания и т.п., а симптомы очень похожи на ОРЗ.


популярное за неделю

Мнение

В Беларуси больше нет власти
В Беларуси больше нет власти Ирина Халип
Вести из регионов Беларуси напоминают фронтовые сводки
Вести из регионов Беларуси напоминают фронтовые сводки Евгений Афнагель
Должна быть санкция на арест Лукашенко
Должна быть санкция на арест Лукашенко Зенон Позняк
Кочегары адской вахты
Кочегары адской вахты Максим Винярский