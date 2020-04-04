Врач-инфекционист: Коронавирус ускорился втрое 3 4.04.2020, 11:30

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Реальных заболевших гораздо больше, чем сообщает статистика.

Темпы роста распространения коронавируса в мире за последние 3-4 дня ускорились как минимум втрое, а по некоторым странам – даже вчетверо.

Такую гипотезу в комментарии obozrevatel.com подтвердила украинский врач-инфекционист Людмила Мухарская. По ее словам, об этом говорит количество зараженных, когда буквально за два дня вирусом инфицировалось порядка 100 тысяч людей во всем мире.

"Конечно, это ненормально, но коронавирус – новый вирус, и у людей нет к нему иммунитета. Это значит, что от него не защищен никто, поэтому он так быстро и распространяется. Если раньше 100 тысяч заболевших фиксировали за неделю-две, то теперь распространение ускорилось в 3 и даже 4 раза. Говорить о какой-то стабилизации в наиболее зараженных странах рано", – подчеркнула врач.

Также вирусолог подтвердила громкое заявление о том, что количество больных коронавирусом во всем мире может составлять в десять раз больше, чем фиксирует официальная статистика. Если вирус подтвержден уже у 1 млн человек, то реальное количество заболевших может составлять 10 млн.

"За медицинской помощью обращаются люди с высокой температурой, нарушением дыхания, потребностью в кислороде и реанимационной помощи. Им делают тестирования, подтверждают диагноз и вносят в статистику", – объяснила инфекционист.

Напомним, что больше всего больных зафиксировано в Италии, Испании, Франции и США. От осложнений вируса в мире умерло уже более 51 тысячи человек, более 210 тысяч вылечились.

В Украине подтверждено 897 случаев заболевания, из них 22 – летальных. Пик заболеваемости, по прогнозам экспертов, припадет на 20-е числа апреля.

Официально подтвержден 1 млн заболевших

По состоянию на утро 3 апреля официально количество людей с подтвержденным диагнозом коронавирус в мире перевалило за миллион.

Лидером по количеству зараженных являются США, где число заболевших превысило 240 000. Второе место по заболеваемости занимает Италия, где коронавирусом заболели более 115 000. Третье место у Испании с 112 065 случаями инфицирования.

Погибших больше всего оказалось в Италии – 13 915 человек. В Испании погибли уже 10 348 зараженных людей, а во Франции – более 5 000. В провинции Хубэй (Китай) число погибших составило 3 199 человек. Всего в мире от коронавируса погибли 53 069 человек.

Зараженных в Украине уже тысячи

Известный украинский ученый-биохимик, академик, директор Института биохимии им. Палладина Сергей Комиссаренко сообщил, что реальное количество инфицированных коронавирусом в Украине в 8-10 раз больше, чем говорит официальная статистика.

Таким образом, в стране уже тысячи зараженных. Дело в том, что заболевание порою протекает без явных признаков, и эти случаи не регистрируют. Или же – с признаками, которые не являются для нас угрожающими: нет затруднения дыхания и т.п., а симптомы очень похожи на ОРЗ.