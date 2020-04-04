«Саша, за тобой придут родственники тех, кто умер по твоей вине» 2 4.04.2020, 11:33

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Их с каждым днем становится все больше.

Никогда не обращался к этому человеку, но сейчас хотелось бы. Этот текст он, конечно, не прочтёт. Но я всего лишь озвучу мысли миллионов белорусов, поэтому так или иначе, рано или поздно, осознание реальности должно прийти и в окружение диктатора. Искренне надеюсь, что хоть один из его подельников, которые сейчас устроили сознательный мор народа, найдет в себе смелость остановить безумие.

Саша, ты всерьез надеялся, что весь мир будет восхищаться твоей храбростью, безбашенностью и отвагой? Тем, как ты улыбаясь в хоккейном шлеме встречал пандемию в Беларуси, как проводил наперекор всему миру чемпионаты, смело отправляя десятки своих сограждан на смерть, думая что все другие руководители стран - неудачники и будут с открытым ртом тебе апплодировать?

Ты думал, что народ будет слушать твой бред про трактора, гарь, хоккей, водку и сауну и восхищаться твоими познаниями в эрудиции?

Хочу тебя расстроить.

Весь мир в очередной раз покрутил пальцем у виска, подумав, что ты просто великовозрастный глупец. Это теперь поняли даже те, кто до последнего считал тебя нормальным человеком. Теперь ты остался один, но и это не надолго, больше тебя терпеть не будут. Если тебе повезет и коронавирус обойдет тебя стороной, то за тобой придут обычные люди – родственники умерших по твоей вине. К сожалению, их с каждым днем все больше. Посмотри на их лица и ты поймешь, что тебя ждет.

Михаил Колтович, пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь»