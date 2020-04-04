Спасите народ Беларуси! 3 4.04.2020, 12:19

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Алесь Круткин

Блогер Алесь Круткин обратился с призывом во время эпидемии COVID-19.

Известный видеоблогер и активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Алесь Круткин в своем новом выпуске призвал белорусов не выходить на улицу без необходимости, а всех, кто может повлиять на ситуацию, - спасти белорусский народ, сообщает пресс-служба «Европейской Беларуси».

«Сейчас самое тяжелое время в истории нашей с вами милой Беларуси со времен Чернобыльской трагедии, - говорит активист. - Информация к нам – независимым блогерам, а также в редакции СМИ и телеграм-каналов поступает со всей страны.

Минск, Витебск, Оршанский район, Полоцк, район Копыля и Клецка, Гомель, Лельчицы – главные очаги эпидемии на сегодняшний день. Но есть все основания полагать, что к завтрашнему утру их станет вдвое больше.

Только за последний час мы получили информацию о нескольких новых очагах заболевания в минских микрорайонах Малиновка, Юго-Запад, Курасовщина. Забирают людей из студенческого городка БГУ. Витебск – технологический и медицинский университеты – подтвержденные случаи у преподавателей и студентов. Нет места в больницах областного центра, пациентов отправляют в другие города.

Я регулярно читаю и смотрю видео с обращениями жителей итальянской Ломбардии, американской Калифорнии. Это не просто слова, это крик о пощи, предупреждение всем нам – тем, кто еще не понял, насколько все серьезно. Больницы переполнены, морги переполнены. Врачи со слезами вынуждены делать тяжелейший выбор – спасать 40-летнего или 50-летнего.

«У нас на этаже молодой мужчина пациент 30 лет, тест позитивный на вирус. Плакал вчера навзрыд. Его брат в реанимации, такого же возраста, мама в реанимации. Сообщили, что будут отключать от аппаратов брата, если он как представитель согласен, так как он уже не жилец», - рассказывает врач из Лос-Анжелеса.

Ситуация во многих регионах Беларуси уже катастрофическая, а пик еще не наступил. Все только начинается. Скоро в Витебске, Полоцке, Новополоцке, Орше будет гуманитарная катастрофа. В Минске уже освобождают места для больных в онкологическом диспансере. Что это значит? То, что другие больнице уже заняты под больных «пневмониях», как днем ранее уже было в Витебске. Мы, блогеры, не можем физически заставить власти физически заставить ввести карантин. Но мы просим вас, родные, очнитесь! Перестаньте посещать места массового скопления людей. Сидите, по возможности дома. Пожалуйста!

Военные, остановите призыв, ограничьте контакты в воинских частях. Начальники исправительных учреждений, введите карантин в колониях и тюрьмах. Ректора вузов, отправьте студентов по домам.

Все, кто может повлиять на ситуацию, спасите белорусский народ, чтобы не пришлось это делать кому-то извне.

Друзья, закупитесь продуктами хотя бы на неделю и оставайтесь дома. Тогда у вас будет шанс».