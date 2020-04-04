закрыть
4 апреля 2020, суббота, 13:52
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

Спасите народ Беларуси!

3
  • 4.04.2020, 12:19
  • 6,806
Спасите народ Беларуси!
Алесь Круткин

Блогер Алесь Круткин обратился с призывом во время эпидемии COVID-19.

Известный видеоблогер и активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Алесь Круткин в своем новом выпуске призвал белорусов не выходить на улицу без необходимости, а всех, кто может повлиять на ситуацию, - спасти белорусский народ, сообщает пресс-служба «Европейской Беларуси».

«Сейчас самое тяжелое время в истории нашей с вами милой Беларуси со времен Чернобыльской трагедии, - говорит активист. - Информация к нам – независимым блогерам, а также в редакции СМИ и телеграм-каналов поступает со всей страны.

Минск, Витебск, Оршанский район, Полоцк, район Копыля и Клецка, Гомель, Лельчицы – главные очаги эпидемии на сегодняшний день. Но есть все основания полагать, что к завтрашнему утру их станет вдвое больше.

Только за последний час мы получили информацию о нескольких новых очагах заболевания в минских микрорайонах Малиновка, Юго-Запад, Курасовщина. Забирают людей из студенческого городка БГУ. Витебск – технологический и медицинский университеты – подтвержденные случаи у преподавателей и студентов. Нет места в больницах областного центра, пациентов отправляют в другие города.

Я регулярно читаю и смотрю видео с обращениями жителей итальянской Ломбардии, американской Калифорнии. Это не просто слова, это крик о пощи, предупреждение всем нам – тем, кто еще не понял, насколько все серьезно. Больницы переполнены, морги переполнены. Врачи со слезами вынуждены делать тяжелейший выбор – спасать 40-летнего или 50-летнего.

«У нас на этаже молодой мужчина пациент 30 лет, тест позитивный на вирус. Плакал вчера навзрыд. Его брат в реанимации, такого же возраста, мама в реанимации. Сообщили, что будут отключать от аппаратов брата, если он как представитель согласен, так как он уже не жилец», - рассказывает врач из Лос-Анжелеса.

Ситуация во многих регионах Беларуси уже катастрофическая, а пик еще не наступил. Все только начинается. Скоро в Витебске, Полоцке, Новополоцке, Орше будет гуманитарная катастрофа. В Минске уже освобождают места для больных в онкологическом диспансере. Что это значит? То, что другие больнице уже заняты под больных «пневмониях», как днем ранее уже было в Витебске. Мы, блогеры, не можем физически заставить власти физически заставить ввести карантин. Но мы просим вас, родные, очнитесь! Перестаньте посещать места массового скопления людей. Сидите, по возможности дома. Пожалуйста!

Военные, остановите призыв, ограничьте контакты в воинских частях. Начальники исправительных учреждений, введите карантин в колониях и тюрьмах. Ректора вузов, отправьте студентов по домам.

Все, кто может повлиять на ситуацию, спасите белорусский народ, чтобы не пришлось это делать кому-то извне.

Друзья, закупитесь продуктами хотя бы на неделю и оставайтесь дома. Тогда у вас будет шанс».


популярное за неделю

Мнение

В Беларуси больше нет власти
В Беларуси больше нет власти Ирина Халип
Вести из регионов Беларуси напоминают фронтовые сводки
Вести из регионов Беларуси напоминают фронтовые сводки Евгений Афнагель
Должна быть санкция на арест Лукашенко
Должна быть санкция на арест Лукашенко Зенон Позняк
Кочегары адской вахты
Кочегары адской вахты Максим Винярский