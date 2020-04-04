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Дефолт государства

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  • Эль Мюрид
  • 4.04.2020, 12:29
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Дефолт государства

Революционные ситуации создает обанкротившаяся власть.

Выступление Путина окончательно расставило все точки. Отказ от введения режима чрезвычайной ситуации - это классический дефолт. Дефолт государства по своим обязательствам. Закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения гарантирует юридическим лицам и предпринимателям возмещение вреда, возникшего при осуществлении санитарно-эпидемиологических мероприятий, включая профилактические. Закон о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций устанавливает, что финансовое обеспечение установленных законом мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций федерального и межрегионального характера является расходным обязательством Российской Федерации.

Ничего придумывать не нужно: пандемия, объявленная ВОЗ, является событием чрезвычайного характера. А потому режим ЧС должен вводиться, причем опять-таки, если судить по нормам действующего законодательства, это обязанность именно федеральной власти. Соответственно, государство должно нести по отношению к населению и субъектам экономики свою ответственность, установленную законом.

Что сделал Путин? Он отказался вводить ЧС, создав какой-то неизвестный режим неизвестно чего. Фактически произошло то же самое, что и с изнасилованной конституцией, когда все без исключения этапы "конституционной реформы" были незаконными и далеко за гранью государственного преступления. По сути, гарант конституции и законности является угрозой и тому, и другому, так как его незаконные и преступные действия создают в стране управленческий хаос. И этот хаос будет стоить нам не только колоссальных материальных потерь, но и потерь людских.

Режим Путина приватизировал государство. Правящие нами уголовники считают всю страну, все государство, включая и его бюджет, своей собственностью. А будучи людьми, патологически жадными, неспособны расстаться со "своим", так как у них давно расписано, какому братку какая доля бюджета положена. И народ в это число не входил, не входит и никогда не войдет.

Вся мудрая политика власти - это всего лишь разворовывание страны, а потому любая досадная неприятность, мешающая этому грабежу, игнорируется. Народ с его проблемами для этой шпаны и есть основная неприятность. Поэтому не стоит удивляться ее отношению. Люди, начавшие свою трудовую деятельность в органах госуправления с того, что ограбили блокадников в страшные годы начала девяностых, остались теми же ворами и преступниками. С чего бы им менять свое поведение?

Сегодняшний дефолт государства дает право на отказ этому государству в доверии. Любой народ имеет право на то, чтобы убрать ту власть, которая представляет для него смертельную угрозу. Право на восстание всегда было и будет неотъемлемым и естественным правом народа. Его нельзя отменить законом или террором. Его можно убить только с самим народом. Путин, будучи банальным мошенником, создает ситуацию, в которой он и его режим утрачивает легитимность. У власти и народа есть обязанности друг перед другом. Не бывает так, чтобы одна сторона договора бесконечно игнорировала свои обязанности и требовала их исполнения от другой. Нельзя обманывать всех и всегда - так не получится.

Мы должны понимать, что с нынешнего момента любые выступления против власти становятся легитимными, так как нельзя запретить людям защищать себя, свою жизнь, свое благополучие и свои семьи от преступных действий власти. Отказ от выполнения государством своих обязанностей по отношению к народу - это преступление. Тот факт, что правоохранительные, надзорные, судебные органы не обращают внимание на происходящее преступление, говорит лишь о том, что они тоже несостоятельны, а потому в будущем должны быть полностью обновлены.

Путин своим отказом от исполнения обязанностей по отношению к народу фактически предложил людям спасаться самостоятельно. Вот только он не подумал, что рано или поздно, но те же самые люди поймут - спастись можно только одним путем: убрав эту власть и поставив ту, которая будет нести перед ними ответственность.

Революционные ситуации не создаются извне. Их создает всегда обанкротившаяся власть, не способная выполнять свои обязанности. Нынешняя власть - банкрот.

Вчера был объявлен дефолт по ее обязательствам перед народом. Уже поэтому вопрос: "Кто, если не Путин" вчера получил четкий и ясный ответ - кто угодно, только не он.

Мы действительно внезапно для себя оказались в совершенно другой ситуации, чем даже несколько дней назад. У нас сегодня вдруг не стало государства. Теперь страной управляют неизвестные никому люди, захватившие власть и управляющие нами на неизвестно каких основаниях. Чем это закончится - мы пока не знаем. Но у нынешнего неустойчивого положения есть только два выхода - либо переход к диктатуре фашистского толка безо всяких намеков на легитимность, либо конструирование новой власти, отвечающей перед страной и народом за наше будущее. У нынешних воров это право пропало вместе с дефолтом по их обязательствам.

Эль Мюрид, «Главред»


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